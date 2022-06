Elektromos buszokat vennének, orvoslakásokat építenének Gyergyószentmiklóson

A városi mobilitási tervben is szerepelnek elektromos buszok, ezek a járművek ezt a feltételt is teljesítenék. Elektromos töltőállomásokat is létesítenek a projekt keretében.

Amint Biró Emese, a városháza gazdasági osztályának vezetője közölte, a 12 millió lej értékű pályázat százszázalékos támogatást biztosít ehhez, és amennyiben el nem számolható költségek merülnének fel, ezeket a résztvevő önkormányzatok a lakosságuk számaránya alapján fedeznék.

Szolgálati lakásokat építenének

Az ülésen Selyem-Hideg Norbert jegyző felolvasása révén ismerték meg a képviselők a második napirendi pontot – írásban előzőleg nem kapták meg, mert a délelőtt folyamán készült el, – ami orvosok vagy pedagógusok számára igénybe vehető szolgálati lakások építéséről szólt.