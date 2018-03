Elektromos buszok és e-kutak Székelyudvarhelyen – ez már a közeli jövő?

Elektromos buszok válthatják fel Székelyudvarhelyen a hagyományos tömegközlekedési járműveket • Fotó: Barabás Ákos

A szén-dioxid-kibocsátás és a közúti forgalom zsúfoltságának csökkentése érdekében jelentős fejlesztéseket végezne az elkövetkező években a székelyudvarhelyi városvezetés. Az átfogó korszerűsítés részleteit egy mobilitási terv összegzi. A nagy értékű beruházások költségeinek finanszírozása érdekében a város még e hónapban a Regionális Operatív Programban pályázna, összesen mintegy 73 millió lejre. A többéves kifutási idejű pályázatok kedvező elbírálása esetén

egy-két éven belül újulhat meg teljesen a városi tömegközlekedés

– tudtuk meg Jakab Attila városmenedzsertől. A pályázati pénzből egyebek mellett nyolc elektromos buszt is vásárolnának, illetve ugyanennyi elektromos töltőállomást építenének ki. Utóbbiakból legalább kettőt mindenki számára elérhetővé tennének: ezeket forgalmas, városközponti helyekre tervezik, egyiket valószínűleg a Városháza tér közelében, a taxiállomás és a szálloda közötti szakaszon telepítik majd – részletezte az elképzeléseket.

Hibridek és elektromos autók

Székelyudvarhelyen egyelőre nincs nagy igény elektromos töltőállomásokra, e-kutak telepítésére se volt magánkezdeményezés. A MOL Románia ugyan elkezdte az elektromos autóknak létrehozott töltőállomások kiépítését, de tudomása szerint egyelőre csak nagyvárosokba tervezik ezeket, így Székelyudvarhely nem szerepel a tervekben – magyarázta a városmenedzser.

A városban egyébként nincs olyan elektromos autó, amely a B kategóriájú személygépkocsik besorolása alá tartozna, hibridautó viszont több mint tíz van

– derül ki az ilyen gépkocsik esetében igényelhető 95 százalékos helyiadó-kedvezmények száma alapján. Az 50 köbcentinél kisebb mopedek, kismotorok kategóriájába tartozó elektromos autóból viszont négy is van Székelyudvarhelyen, ugyanis az olasz gyártónak van hivatalos forgalmazója a városban. Ő a feltöltést illetően egy alkalommal fel is ajánlotta segítségét a polgármesteri hivatalnak, amikor egy átutazó a városházán érdeklődött arról, hogy hol tankolhatná meg árammal elektromos autóját – elevenítette fel a történetet Jakab Attila.

Kúttalan utakon

Noha az elektromos autók akkumulátora nemcsak e-kutaknál tölthető, hanem – megfelelő kábellel és csatlakozóval – háztartási elektromos hálózatról is, minden városban szükség van legalább egy elektromos töltőállomásra – véli Márton Huba, az olasz elektromos autók székelyudvarhelyi forgalmazója, akinél bérelni is lehet négykerekűeket. „Érkezhetnek a városba átutazóban lévő külföldiek, akiknek nincs lehetőségük háztartási áramforrásra csatlakoztatni autójukat” – indokolta az e-kutak szükségességét. Mint elmesélte, hasonló autós volt az is, akinek a városházán keresztül felajánlották a segítséget, ám végül az autó tulajdonosa talált megfelelő adapterkábelt, és fel tudta tölteni autóját egy étteremnél, ahová betért.