Elég egyetlen rossz kifli, hogy a fogyasztóvédelemhez forduljunk

A fogyasztóvédelmi hatóság a tej-kifli programra vonatkozó egyedülálló panaszokat is kivizsgálja, a tanintézet-vezetőknek kötelességük is jelenteni a problémákat, hiszen felelősek azért, hogy milyen termékeket kapnak a gyerekek a kormánytízórai programban – hangsúlyozza a Hargita Megyei Fogyasztóvédelmi Felügyelőség vezetője.

Jelezni kell, ha rossz. A fogyasztóvédelem egyedülálló panaszok alapján is eljárhat az ügyben.

Október óta nem kapott panaszt a tej-kifli programra vonatkozóan a Hargita Megyei Fogyasztóvédelmi Felügyelőség, noha a termékekkel maradéktalanul nem elégedettek minden tanintézetben. Mint arról még múlt hónapban nyilatkozott lapunknak az etédi iskola igazgatója, már

nem látják értelmét bejelenteni az illetékes intézményeknél, hogy rossz a Hargita megyei iskolák egy részébe szállító Kovászna megyei cég pékterméke, beletörődtek a problémába.

Ennek részben az is az oka, hogy úgy tudják, egy közbeszerzési útvonalon több panasznak is kell lennie ahhoz, hogy eljárást indíthassanak a gyenge minőségű termékeket gyártó cég ellen. Ez azonban csak a megyei tanács jogkörére vonatkozik,

a fogyasztóvédelmi hatóság az egyedülálló panaszokat is kivizsgálja, sőt indokolt esetben bírságol is

– hangsúlyozta a jelenség kapcsán lapunknak Laurențiu Moldovan. A Hargita Megyei Fogyasztóvédelmi Felügyelőség vezetője elmondta, a megyei tanácsnak valóban több panaszra van szüksége ahhoz, hogy felbonthassa a szerződést egy gyártóval, a fogyasztóvédelem viszont egyedülálló panaszok alapján is eljárhat az ügyben.

Nem szabad beletörődni

„A fogyasztóvédelemnél mindegy, hogy hány panasz van, mi egy panaszt is kivizsgálunk, és megbüntetjük, ha szabálytalanságot találunk. (...) Az, hogy beletörődnek, nem helyes felfogás, sőt nem is megoldás” – fogalmazott Laurențiu Moldovan, hangsúlyozva, hogy a tanintézetek igazgatói, pedagógusai is felelnek a termékekért, amelyeket a tej-kifli programban kiosztanak a gyerekeknek.

Ezért a fogyasztóvédelmi felügyelőség vezetője nyomatékosan kéri az érintetteket, hogy

ne osszák ki a gyerekeknek a péktermékeket, ha úgy látják, hogy nem megfelelő a minőségük.

„Oda kerülünk, hogy végül őket is meg kell büntetnünk” – mondta a fogyasztóvédelmi felügyelőség vezetője, megjegyezve, hogy az iskolaigazgatók felelősségére felhívta a megyei főtanfelügyelő figyelmét is egy gyűlésen nemrég.

Hová jelezhetik?



Ha a tanintézetek vezetői vagy pedagógusai problémát vesznek észre a termékek minőségével kapcsolatban, értesítsék a fogyasztóvédelmi hatóságot, a problémás termékeket pedig tartsák vissza – üzente az érintetteknek Laurențiu Moldovan, hozzáfűzve, hogy ezt a gyerekek szülei is megtehetik. A megyei fogyasztóvédelmi felügyelőség a reclamatii.harghita@anpc.ro e-mail-címen, illetve a 0266–311702-es telefonszámon fogadja a tej-kifli programos termékekkel kapcsolatos bejelentéseket.