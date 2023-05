Elég egyetlen programpont: a szeretet

Kétszeresen, sőt háromszorosan is örvendetes nap május 28-a Sepsiszentgyörgy magyar közössége számára: átadták a Református Kollégium új elemi iskoláját és egy másik modern intézményt, amely az idősellátásban jelent áttörést, mivel azoknak is otthona lehet, akiket máshová már nem fogadnak be. Mindkét beruházás a magyar kormány jelentős anyagi támogatásával és az Erdélyi Református Egyházkerület hozzájárulásával valósult meg, utóbbi felügyelete alatt fognak működni. A harmadik ok az ünneplésre, hogy erdélyi tartózkodásának második napján mindkét épület avatóját megtisztelte jelenlétével Novák Katalin, Magyarország köztársasági elnöke.