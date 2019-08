Elárulták a tökéletes túrós puliszka elkészítésének trükkjeit

Míg ez megtörtént, a 2015-ös világrekord méretű túrós puliszka elkészítésének szakmai vezetője arról is beszélt, hogyan igazodhatunk el vásárláskor a rengeteg fajtájú kukoricaliszt között. Prezsmer szerint minél darabosabbat ajánlott választani, innen is ered a kukoricadara kifejezés. Emellett az is fontos, hogy szép sárga legyen a színe, és minél kevesebb fehér szem legyen közötte. Azt is megtudtuk:

nincs arra szabály, hogy mennyi vízhez mennyi liszt vagy dara szükséges, hiszen ezt az alapanyagok és az ízlés is befolyásolja.