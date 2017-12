El tudja képzelni, hogy ízig vérig székely játékkal játsszon a telefonján? – nincs is ez olyan messze

• Fotó: Barabás Ákos

– avattak be az applikáció lényegébe a fejlesztők. Maga a játék a Flappy Birdre hasonlít, csak ezúttal egy tündérrel kell leküzdenünk az akadályokat, vigyázva, hogy ne ütközzön neki semminek. Összegyűjtött pontjainkat egy internetes ranglista összegzi, amelyen a többi játékos teljesítménye is látható.

Kipróbálhatták magukat

A tanulás, illetve az új dolgok kipróbálása volt a lényege a projektben való részvételnek – állítja Bereczki-Orbán András, a programozó diákok egyike. Mint mondta, eleinte még az első gomblenyomástól is félt, de most már úgy látja, hogy mindenképp folytatni kell a megkezdett munkát. Noha a fejlesztésben részt vevő diákok többsége informatika szakon tanulna tovább – amiben csak megerősödtek a játék elkészítése után –, Bálint Zsuzsánna inkább a fizika iránt érdeklődik, ám így is hasznos tapasztalatként értékeli a közös munkát. Egyébként az ő ötlete volt az is, hogy legendáriumos rajzfilm alapján készüljön el az alkalmazás.

Mégiscsak könnyebb volt úgy nekifogni egy új dolog elkészítésének, hogy volt, akiktől például grafikákat kérnünk. Ráadásul megvolt az alapötlet is, amire építeni lehet

– magyarázta.