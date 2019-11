Ékszereket és készpénzt visznek magukkal a kesztyűs kézzel „dolgozó” tolvajok

Figyelmeztetés az egyik csíkszeredai lépcsőháznál, ahol nemrég betörés történt • Fotó: Gábos Albin

„Szeptember elején törtek be az albérletbe, ahol lakunk. A lakás Csíkszereda központjában található, egy kaputelefonnal rendelkező lépcsőház negyedik emeletén. A lakásba fényes nappal hatoltak be úgy, hogy a szomszédok ebből semmit nem láttak vagy hallottak. Az ajtót kulccsal nyitották ki, és vissza is zárták maguk után. Amikor hazaérkeztünk, az első jel, amire felfigyeltünk, hogy az ajtó nem úgy volt bezárva, ahogyan mi hagytuk. Aztán pár perc után észrevettük, hogy különböző dekortárgyaink el vannak mozdítva a helyükről, és akkor figyeltünk fel rá, hogy az egyik tárolódobozunk fedele fel lett feszítve. Nagyon körültekintően dolgoztak, benéztek a matrac alá, szétnéztek a ruháink alatt, átnézték a tárolódobozainkat és egy ékszeres dobozt, amiben viszont csak bizsuk voltak. A lakásból csak készpénzt vittek el. Mivel eléggé változó, hogy mikor megyünk el otthonról, és az is, hogy mikor érkezünk haza, ezért szinte biztos, hogy megfigyeltek” – számolt be a Székelyhonnak az egyik károsult.

Mint mesélte,

hiába van kaputelefon, ha egyesek anélkül engedik be a becsengetőket, hogy megkérdeznék, ki az, ugyanakkor sok esetben arra sem figyelnek oda, hogy becsukják maguk után az ajtót.

„Az lenne a legjobb, ha a lépcsőházakban jó minőségű képet rögzítő kamerát szerelnének fel a bejárathoz és minden emeletre. Fontos, hogy ehhez csak egy meghatalmazott személynek legyen hozzáférése, hogy az emberek jogai ne sérüljenek, de a rendőrség kérésére vissza lehessen nézni a felvételeket. Ha látszana a felvételen, hogy mikor és ki megy be a lépcsőházba, illetve melyik emeleteken mozog, sokkal könnyebb lenne a tettesek elfogása. Lakóként a legfontosabb, hogy ne tartsunk készpénzt otthon, és lehetőleg értékes ékszereket sem. Ezeket szinte észrevétlenül el lehet vinni bármelyik lakásból. Ha mégis nagyobb mennyiségű készpénzt tartunk otthon, akkor legalább fotózzuk le, hogy ha mégis ellopja valaki, akkor a sorozatszám alapján visszakövethető legyen” – tanácsolta a csíkszeredai lakó.

HIRDETÉS

Hasonló betörések történtek a város más pontjain is, a Facebook közösségi oldal Civil Csíkszereda csoportjában többen is jelezték, hogy náluk vagy közelükben is történt hasonló eset. „Felhívom a figyelmeteket, hogy betörők garázdálkodnak városunkban! Amennyiben tudunk, vigyázzunk javainkra, esetleg figyeljünk fel jobban az idegenekre. Nemrég a tömbházunkba törtek be, aranyat és pénzt vittek el. Nem kellett nekik sem tévé, sem számítógép” – írták az egyik bejegyzésben. Más arról számolt be, hogy néhány hete egyik ismerősükhöz is betörtek úgy, hogy az elkövetőknek kulcsuk volt a lakáshoz.

A legijesztőbb ebből az, hogy lehet, követnek, megfigyelnek előtte, hiszen kell tudják, mikor nincs otthon senki, mennyi idő múlva jön valaki haza. A tolvajok pénzt, illetve ezüst- és aranyékszereket vittek el

– tette hozzá. Volt, aki arról írt, hogy tőlük ugyan nem tudtak semmi értékeset elvinni, de az ajtót felfeszítették, viszont semmi ujjlenyomatot nem hagytak sehol, kesztyűs kézzel „dolgoztak”. „Felforgattak mindent, amit lehetett, meg is találtak mindent, ami a zsebbe belefér” – osztotta meg egy másik károsult.

A Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője, Gheorghe Filip érdeklődésünkre elmondta,

idén eddig 19 betörés történt Csíkszeredában.

Minden esetben folyik a nyomozás, hogy azonosítsák a tetteseket és visszaszerezzék az eltulajdonított értékeket. A tolvajok által használt módszereket figyelembe véve azonban a szóvivő nem erősítette meg azt a feltételezést, hogy minden esetben ugyanazok lennének az elkövetők. Ugyanis előfordult, hogy a tettesek megfelelő kulcsot használtak a lakásokba jutáshoz, más esetekben pedig felfeszítették a bejáratokat a behatoláshoz.

A Hargita és a Maros megyei rendőrök október 31-én két Maros megyei férfit azonosítottak , akiknek számlájára a gyanú szerint több betörés írható, amelyeket Bákó, Maros és Hargita megyékben követtek el. A gyanúsítottakat előzetes letartóztatásba helyezték, és folytatják a nyomozást

– tájékoztatott Gheorghe Filip.

Lakásbetörésre specializálódtak, több helyről loptak, de Hargita megyében elkapták őket Két férfit vett őrizetbe, majd helyezett előzetes letartóztatásba a rendőrség október végén. Azzal gyanúsítják őket, hogy Maros, Hargita, Beszterce, Bákó, Máramaros és Szeben megyei lakásokba törtek be, különböző javakat tulajdonítva el. Két férfit vett őrizetbe, majd helyezett előzetes letartóztatásba a rendőrség október végén. Azzal gyanúsítják őket, hogy Maros, Hargita, Beszterce, Bákó, Máramaros és Szeben megyei lakásokba törtek be, különböző javakat tulajdonítva el.

A betörésekről elmondta, az esetek többségében azokat 8–16 óra között követték el, abban az időszakban, amikor a károsultak nem tartózkodtak otthon, és különböző összegeket, illetve ékszekereket, könnyen szállítható és értékesíthető javakat loptak el. A nyomozás részleteiről nem árulhatott el többet. A szóvivő hozzátette,

a lakószövetségeknek azt javasolták, hogy szereljenek fel térfigyelő kamerákat a lépcsőházakhoz, hiszen ez a megelőzést szolgálhatná.

Ugyanakkor szintén megelőzési szándékkal többször is felhívták a lakosság figyelmét, hogy zárják be az ablakokat, ajtókat akkor is, ha csak rövid időre hagyják el otthonukat.

Búzás Attila, egy csíkszeredai kulcsmásoló cég vezetője érdeklődésünkre elmondta, a tolvajok feltehetően nem kulcsot másoltatnak a lakásokba való bejutáshoz, hanem speciális szerkezetet használnak, a gyengébb minőségű ajtózárak ugyanis egy megfelelő eszközzel könnyen kinyithatók, bár szerinte a bonyolultabb zárszerkezetekre is előbb-utóbb megtalálják a megoldást, hogy kinyithassák. Úgy véli, a betörések ellen az volna a legjobb, ha a lakószövetségek kamerákat szereltetnének fel a tömbházak bejáratához, illetve ha a városvezetés a település minden körforgalmához állíttatna térfigyelőket. Ugyanakkor néhány száz lejért a lakók is szereltethetnének a lakásukba riasztót, amely szintén hatékony lehet a tolvajok ellen.