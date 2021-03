Ekkor zajlik a tavaszi nagytakarítás a székelyföldi városokban

Csíkszeredában zajlik az utcai fák metszése. A tavaszi nagytakarítás húsvét után kezdődik • Fotó: Veres Nándor

Szovátán a tavaszi nagytakarítást március 15. és április 16. között szervezik meg, a városháza Facebook-oldalán már közzétették a programot, ami szerint elszállítják a kerti és házkörnyéki takarításból származó hulladékot, ágnyesedéket.

Marosvásárhelyen még nem tudni

Mivel Marosvásárhelyen a városvezetés saját kezébe vette az utcaseprés szolgáltatását, amit a városi virágkertészet alkalmazottaival végeztet, egyelőre nem tudni, hogy mikor lesz városszintű nagytakarítás. Soós Zoltán polgármestertől megtudtuk, kertészet munkatársai számos zöldövezetet megtisztítottak már, összeszedték a szemetet és a lehullt faágakat: a Poklos-patak medréből, a Maros-partról, a Kövesdomb, Tudor és November 7 lakótelepek zöldövezeteiből, akárcsak a Somostetőről. Ezt a munkát folytatják, amíg minden városi zöldövezet és park tiszta lesz.

Ami biztos, hogy március második felétől egy hónapig, előre kijelölt és közzétett helyszíneken átveszik majd az elektronikai hulladékot.

A nagyobb tárgyak esetében kérni lehet, hogy a cég házhoz menjen és elszállítsa azokat. Ilyen akcióra ősszel is sor kerül majd. Ami a tavaszi nagytakarítást illeti, a polgármester elmondta, meg kell várni a város költségvetésének elfogadását, majd ki kell választani egy céget, hogy ezt a munkálatot elvégezze. Az elöljáró szerint biztos lesz tavaszi nagytakarítás, de még nem tudni, hogy mikor. Marosvásárhelyen évente kétszer van városszintű nagytakarítás, és ezért a lakók, háztartásokként évi 50 lejt fizetnek a helyi adók és illetékeke törlesztésekor. Tavaly, a járványügyi megszorítások miatt csak egy városszintű nagytakarítás volt.

A kézi seprést már megkezdték

Székelyudvarhelyen, mint Zörgő Noémi városházi sajtószóvivőtől megtudtuk, nincs külön díj a tavaszi nagytakarításra. Idén kicsit változtattak a munkálatok sorrendjén, hiszen száraz idő van, és nagyon felgyűlt a por, így a köztisztasági vállalat, illetve a szociális segélyben részesülök elkezdtek takarítani, zajlik a kézi seprés és a parkokban a lehullott ágak, levelek összegyűjtése.

Március második felében jön a gépi takarítás, amikor majd vízzel mossák és takarítják az utcákat is.

Az illetékes azt is elmondta, hogy a kerti nyesedékeket a március 22-én kezdődő héten gyűjtik össze Székelyudvarhelyen, a kihirdetett program szerint. A szóban forgó héten csak az udvarokban, a tömbházak körül összegyűjtött leveleket, ágakat hordják el, nem lehet kitenni más, a lakás belső átalakítása nyomán keletkezett szemetet. Idén is begyűjtik az elektronikai hulladékokat is, március 27-én, szombaton négy helyszínen lehet átadni ezeket: a C+C raktáráruház előtti parkolóban, a volt Stúdió Mozi előtti téren, a szombatfalvi vasútállomásnál és a Tábor negyedben, a Horizont üzlet előtt. Épen leadott elektronikai hulladékok kell legyenek, a nagyobb tárgyak leadói tombolán is részt vehetnek.

Fametszések, zöldövezet tisztítása

Gyergyószentmiklóson hétfőn fogtak neki a kiöregedett és megjelölt fák kivágásának és a fametszéseknek, a zöldövezetek kitakarításának. Mint Hegyi Zsuzsától, a városháza sajtószóvivőjétől megtudtuk, a húsvéti ünnepek előtt két héttel, az előre meghirdetett program szerint össze fogják gyűjteni a fanyesedékeket, de csak ezeket lehet kihelyezni a kapuk, tömbházak elé, más, fölöslegessé vált tárgyakat nem.

Az utcai sepregetés folyamatosan zajlik, nincs városszintű nagytakarítás hirdetve erre.

Lomtalanítás márciusban, takarítás áprilisban

Csíkszeredában, mint Bors Béla alpolgármestertől megtudtuk, március 25-étők kezdődően lesz egy lomtalanítási akció, amikor a helybéliek ingyenesen meg tudnak szabadulni a fölöslegessé vált tárgyaktól. Ilyenkor ki lehet tenni a magánházak, tömbházak elé a fölöslegessé vált bútorokat és mindent, amire a lakóknak már nincs szüksége.

A tavaszi városszintű nagytakarítás idén a húsvéti ünnepek után lesz.

Mint az alpolgármestertől megtudtuk, újdonság, hogy idén ősszel is szeretnének tartani egy nagytakarítást. Mindezt a helyi költségvetéséből valósítják meg, nincs különadó kivetve erre.