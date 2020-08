Éhségűző vendégvárók

Az előétel azért jó egy rendezvényen, mert nem kell rögtön feltálalni a főételt, de senki sem marad éhesen, míg szállingóznak a meghívottak – tanácsolja Karácsony József, a Főnix Konyha séfje, aki a sonkás dobos és a mexikói zöldségkeverékkel töltött bélszín receptjét mutatta be e célból.

• Fotó: Erdély Bálint Előd

„Egyszerű elkészíteni, ugyanakkor nagyon finom a sonkás-sajtos dobos, ezért is gondoltam, hogy megosztom a receptet az olvasókkal” – fogalmazott a szakember, majd hozzá is látott a munkához. Háromféle sajtot – cheddar, gouda, brie – választott alapanyagként, amelyeket vékony lapszerű szeletekre vágott. Hasonlóan tett a york, a prágai és a préselt sonkával is. Először sajtot helyezett a tányérra, majd ezt sonkás sajtkrémmel kente meg, és következett egy szelet sonka.

„Sokan azt mondják, fölösleges bíbelődni az előételek elkészítésével, de biztosak lehetünk benne, hogy vendégeink hálásak lesznek, ha mégis megtesszük. Választhatunk egyszerűbb recepteket is, de én annak a híve vagyok, hogy látsszon az ételen, hogy megdolgoztunk vele, hiszen a bonyolultabb gyakran finomabbat is jelent” – magyarázta Karácsony József, a Főnix Konyha séfje.

Dolgozzunk bélszínnel

Nagyon finom a mexikói zöldségkeverékkel töltött sertésbélszín, amelyet picit munkásabb ugyan elkészíteni, de az eredmény magáért beszél – ígéri a séf. Első lépésként hártyázzuk le a nyers húst, majd távolítsuk el a fej- és a farokrészét, amelyeket a későbbiekben fogunk hasznosítani. Utána vágjunk bele a közepébe, hajtsuk ketté, és két fólia közé helyezve egyenletesen klopfoljuk ki. A húsnak nagyjából tizenöt centi szélesnek kell lennie. Ha ez megtörtént, sóval, borssal, pirospaprikával és köménnyel fűszerezzük, majd hagyjuk pihenni, amíg elkészül a töltelék. Utóbbihoz zöldborsót, kukoricát, valamint apróra kockázott zellert és sárgarépát kell megfőzni sós vízben. Azután öntsük el a vizet, majd őröljük le a bélszín korábban eltávolított fej- és farokrészét, és adjuk hozzá a zöldségekhez.

A töltelékhez ugyanakkor nyers tojásra, petrezselyemzöldre és némi felaprított sajtra – akár többfélét is használhatunk – is szükségünk lesz. Ezenkívül mártsunk tejbe egy szelet kenyeret, majd szorítsuk ki a levét, és ezt is adjuk hozzá a masszához, amit fokhagymával fűszerezhetünk.

„Ha úgy érezzük, hogy lágy a töltelékünk, akkor adjunk hozzá még némi prézlit, amíg elérjük a megfelelő állagot. Ez fontos, hiszen másképp a hő hatására kifolyik belőle a sajt” – közölte Karácsony József.

A tölteléket helyezzük rá a korábban kiklopfolt húsra, majd mindezt egy roládhoz hasonlóan tekerjük fel. E köré ugyanakkor még füstölt sonkát is tekerhetünk, hiszen attól még finomabb lesz. Mindezt göngyöljük olívaolajjal megkent alufóliába, és helyezzük egy tepsibe, amelybe vizet öntöttünk. Ha megvagyunk, tehetjük is be az ételt a 160 Celsius-fokra hevített sütőbe, ahol harminc percig kell pirulnia.

„Ha van otthon jegünk, azzal hűtsük le a nagyon finom előételt, ha nincs, várjuk meg, amíg magától kihűl, és már fogyaszthatjuk is” – mondta a séf.