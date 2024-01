Éheztetés és túlhajszolás, avagy az újévi fogadalmak buktatói

Érdeklődésünkre kihangsúlyozta, hogy a legtöbben a külsőségeket helyezik előtérbe, márpedig a súlyproblémákat sokszor egészségügyi gond okozza. „Ha az karban lenne tartva, a kezdőleges célt is el lehetne érni, de sajnos sokaknak nem az egészség a fontosabb” – fogalmazott a dietetikus.

Sokan érzik magukat vétkesnek a zsírokban és hozzáadott cukrokban gazdag ünnepi menüsorok elfogyasztása után, a szakértő szerint azonban semmi ok az aggodalomra, amennyiben ezeket az ételeket csak bizonyos alkalmanként fogyasztja az ember.

tudatosan kell hozzálátni a változáshoz, ki kell tűzni a célokat, de ami még ennél is fontosabb: türelmesnek és kedvesnek kell lenni önmagunkkal szemben.

Az elsődleges cél pedig mindig legyen a hízást kiváltó ok megszüntetése, és ne a tünetek kezelése.

– fogalmazott. Ennek ellenére az említett szervek munkáját segíteni és nehezíteni is lehet a táplálkozási szokások által.

sokan fordultak már hozzá szélsőséges fogyókúrák után, amelyek éheztetéssel, megvonással jártak, sokakat különböző cégek reklámjai kebeleztek be és hitették el velük, hogy egyes termékekkel csak úgy olvadhatnak az emberről a kilók.

Ezért a szakértő javasolja, hogy körültekintően tájékozódjanak azok, akik változtatnának az életmódjukon és számoljanak a különböző, hihetetlen eredményeket reklámozó fogyókúrák veszélyeivel. „Az ilyen diétákkal járó alacsony energiatartalmú étrendek tápanyaghiányhoz vezetnek, ami pedig fáradtság, erőtlenség, hajhullás, rossz közérzettel járhat, és hosszútávon betegséghez is vezethet” – hívta fel a figyelmet a dietetikus.

Így egy gyorséttermi hamburgert is elfogyaszthat az ember lelkiismeret-furdalás nélkül, hiszen az tartalmazza az energiához szükséges szénhidrátot, de a legtöbbjében van fehérje és zöldség is, sőt, általában társaságban fogyasztja azt. „Így a szerzett élmények, emlékek által a lelkünk is táplálkozik.