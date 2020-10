Együttműködést ígér Antal más pártok tisztségviselőinek is

A terelőutak kérdésére, valamint a villany- és gázhálózatok modernizálására, illetve bővítésére koncentrálna Antal Lóránt (RMDSZ), ha újabb szenátori mandátumot biztosítanak számára a szavazók. Más politikai színekben megválasztott tisztségviselőkkel is együttműködne – ígérte.

• Fotó: Erdély Bálint Előd

Mint mondta, ilyen téren a legfontosabb a gázhálózatok bővítése és modernizálása, hiszen ez alapvető szükséglete az ipari vállalatoknak. Ennek megvalósítása érdekében egy fejlesztési társulást is létrehoztak Udvarhelyszéken, amelyet meg kell erősítsenek. A jelölt fontosnak tartja ugyanakkor a villanyhálózatok modernizálását is, amelyek szintén elavultak Hargita megyében. Ez a munka már el is kezdődött Parajdon, ahonnan Korond, majd Varság irányába fognak haladni a fejlesztésekkel. Antal kijelentette, szenátorként azért kell országos szinten lobbizzon, hogy megfelelő költségvetést biztosítsanak az áramszolgáltatónak megyei szinten, a Székelyudvarhelyen is fontos munkálatok elvégzésére.

„Csak az identitástudat nem elég Székelyföld fejlődéséhez, hiszen fejlődő gazdaság is kell. Az alapvető infrastrukturális fejlesztések hiányában azonban nem fognak befektetők jönni” – jelentette ki csütörtöki sajtótájékoztatóján Antal Lóránt udvarhelyszéki szenátorjelölt.

A politikus arra is kitért, hogy több Hargita megyei településnek is szüksége van terelőútra, amihez jelentős, helyi szinten nem előteremthető összegeket kell megpályázni (üdítő kivétel Csíkszereda: a leköszönő városvezetés az egyik terelőutat saját forrásból, egy másikat pedig részben saját forrásokból építette az elmúlt években). Ennek megoldásán is dolgozni szeretne.

Újságírói kérdésre azt is elmondta, hogy szenátorként együtt szeretne működni azokkal a polgármesterekkel is, akik nem az RMDSZ színeiben nyertek mandátumot – beleértve Gálfi árpád székelyudvarhelyi polgármestert is –, hiszen ez a legjárhatóbb út. Ő ugyanis Udvarhelyszék fejlődéséért vállalja a munkát.