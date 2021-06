Együtt egy Zöld Háromszékért (x)

Közel ezer önkéntes, számos intézmény és civil szervezet mozdult meg május 29-én Kovászna Megye Tanácsa és a háromszéki fiatalok felhívására, hogy takarítsák ki együtt a Feketeügy kézdiszéki szakaszát és a folyó mellékágait. Végül az időjárás is a kezdeményezés mellé állt, többnyire napsütésben dolgoztak a szemétgyűjtők. Tamás Sándort, Kovászna Megye Tanácsának elnökét kérdeztük arról, mi a hosszú távú célja a kezdeményezésnek.

Bíznak benne, hogy nemcsak kitakarítani tudják, hanem megtartani is a tisztaságot • Fotó: Kocsis B. János

Pénteken bizonytalanok voltunk az esős időjárás miatt, ehhez képest szombaton a Jóisten is mellénk állt, kisütött a nap, és a hétszáz önkéntes helyett ezren indultunk 9 háromszéki és egy Hargita megyei községben, valamint Kézdivásárhelyen a patakok és a Feketügy partjaira, hogy összeszedjük a szemetet. Jó volt látni, hogy nemcsak fiatalok, hanem idősebbek, egész családok mozdultak meg, szántak időt erre a kezdeményezésre.

sokan tartják fontosnak a környezet tisztaságát és ezért tenni is hajlandóak.

– Mennyi szemét gyűlt össze?

– Hatezer zsákot osztottunk ki, ezek mind megteltek, és bizony a PET-palackok, sörösdobozok, építkezési törmelékek mellett kanapét, elromlott hűtőszekrényt is találtak a martra kidobva. Ezeket is összeszedtük, és mindent a lécfalvi lerakóba vittek. Köszönet jár ezért a Kovászna Megyei Hulladékgazdálkodási Egyesületnek és partnereinek: a felelősségátvállalási szervezeteknek (OIREP), a Tega Rt.-nek, a GospCom Kft.-nek és az ECO Bihornak. Ezúton is felhívjuk a lakók figyelmét, rendszeresen van lomtalanítás Háromszéken, városokban és falvakon egyaránt, az ilyen típusú hulladékot begyűjtik, elszállítják, nem érdemes kivinni a természetbe.