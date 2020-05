Egyszerű a szükségállapot idején kirótt bírságok érvénytelenítése

Továbbra is ellenőrizni fogják a katonai rendeletek által előírt korlátozások betartását • Fotó: Haáz Vince

Az elrettentés volt a hatóságok célja a szükségállapot idején bevezetett nagy összegű bírságokkal, amelyekkel a kijárási korlátozások megszegőit sújtották. Az alkotmánybíróság szerdai döntése, amely a szükségállapot bevezetéséről rendelkező 1999. évi 1. számú, illetve a 2020. évi 34. számú sürgősségi kormányrendeleteket alkotmányellenesnek ítélte, áthúzta ezt a szándékot.

Sergiu Bogdan kolozsvári ügyvéd, egyetemi tanár kérdésünkre úgy értékelt, hogy

a döntés következményeként jóval egyszerűbbé válik a szükségállapot idején kirótt bírságok jegyzőkönyveinek érvénytelenítése a bíróságokon.

Mint elmondta, fellebbezéskor elég az alkotmánybírósági döntésre hivatkozni, és attól függetlenül, hogy ez megjelent-e vagy sem időközben a Hivatalos Közlönyben – ehhez az indoklásnak is el kell készülnie –, a bíróságoknak ezt figyelembe kell venniük.

A probléma az 1999-es bányászjárás idején gyorsan elfogadott, a szükségállapot bevezetéséről szóló sürgősségi kormányrendelettel van, amelynek alapján ezeket a bírságokat kirótták, és amellyel kapcsolatban alkotmányossági kifogással lehetett élni egy egyszerű eljárás során is. Most az alkotmánybíróság ezt eldöntötte

– vázolta a helyzetet. Kérdésünkre hozzátette, ha valaki időközben kifizette a bírságot, ugyanúgy fellebbezést nyújthat be a bíróságon ennek érvénytelenítése érdekében. Mivel a szükségállapotot május 15-től oldják fel, a bírságokat ezt követően 15 napig, május 30-ig lehet megfellebbezni a bíróságokon, addig postai úton, vagy elektronikus levélben is elküldhetők a szükséges dokumentumok. Időközben nemcsak a Nép Ügyvédje, hanem parlamenti képviselők is kérték, hogy törvénnyel töröljék el a szükségállapot alatt kirótt bírságokat, mert ezek alaptalanok, és

a fellebbezések tárgyalása nagyon leterhelné a bíróságokat.

Országszerte egyébként már most több mint 100 ezer fellebbezésről tudnak.

„Továbbra is ellenőrizni fogjuk a katonai rendeletek által előírt korlátozások betartását, és fellépünk azok ellen, akik megszegik az előírásokat, amíg a döntés megjelenik a Hivatalos Közlönyben, mivel akkor lép érvénybe” – közölte megkeresésünkre Gheorghe Filip. A Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője hozzátette,

arra számítanak, hogy időközben újabb kormányrendelet jelenik meg, amely szabályozza a kijárási korlátozásokat, így a hatóságok végezhetik feladataikat, mert az emberek biztonsága, egészsége érdekében intézkedésekre van szükség.

Ennek megfelelően folytatódik a múlt heti csíkkozmási események kivizsgálása is, amikor száznál is többen vettek részt egy temetésen. A szóvivő szerint igyekeznek azonosítani az összes résztvevőt, eddig nyolc személyt bírságoltak meg 2000 és 20000 lej közötti összegekre – tudtuk meg.

Kérdésünkre azt is megemlítette, lehetséges, hogy az alkotmánybírósági döntés nyomán a lakosság egy része úgy gondolja, vége a korlátozásoknak, de erre is figyelnek.

A becsületes, józan gondolkodású emberek viszonyulása nem valószínű, hogy változik, akik pedig eddig sem tartották be a szabályokat, azok ellen várhatóan fel kell lépni. Fontos tudni, hogy a bírságokat el lehet törölni, de ha valaki ellen bűnügyi eljárás indul a járvány terjesztése miatt, az bűncselekmény vádjával kerülhet bíróság elé

– hívta fel a figyelmet.