Egyre többen választják az online adótörlesztést a sorban állás helyett

Egyre többen választják azt, hogy online fizessék tartozásaikat az állam fele, elkerülve az esetleges sorban állást a polgármesteri hivatalok pénztárainál.

A ghiseul.ro országos online fizetési platformon keresztül 2011 márciusa óta van lehetőség erre, azonban csak az utóbbi időszakban, főleg a koronavírus-járvány miatti korlátozásoknak következtében ugrott meg látványosan az internetes adófizetők száma.

Noha az online platformra nagyon egyszerű regisztrálni és törleszteni a felületen keresztül a fizetnivalókat, a használatát illetően előfordult néhány probléma. Ezek közül az egyik, hogy a házastársak esetén, vagyis abban az esetben (amikor egy ingatlannak több tulajdonosa van) megtörténhet, hogy csak az egyik fél látja az adózandó ingatlant és az utána fizetendő pontos összeget a ghiseul.ro nyilvántartásában. Ugyanakkor,

ha a felhasználónak több településen is van adózandó java, akkor megtörténhet az is, hogy nem szerepel mindegyik a rendszerben.

E-mailen is jelezhetik

Rodica Ţiriac, Csíkszereda Polgármesteri Hivatala adó- és illetékosztályának vezetője elmondta: a fenti esetek rendezése érdekében, vagy ha bármilyen más kérdés felvetődik a ghiseul.ro oldalon történő fizetést illetően,

fel kell venni a kapcsolatot az adott polgármesteri hivatallal.

Akinek Csíkszeredában van adózandó java, ingatlana, egyéb fizetnivalója, probléma esetén a csíkszeredai adóosztálynál érdeklődhet az impozite@szereda.ro e-mail-címen keresztül. Az elmúlt évekre visszatekintve megtudtuk, hogy a hargitai megyeszékhelyen 2019-ben 766-an, 2020-ban 1862-en fizették online a tartozásaikat. Rá egy évre további ezer adófizető választotta ezt a törlesztési lehetőséget, így 2021-ben már 2925-en vették hasznát a ghiseul.ro oldalnak.

Idén, az első hónapban 909-en fizettek online, ami az összes fizetés 31 százalékát tette ki, ami a főbb adónemeket, az épület-, terület-, valamint az autóadót illeti

– osztotta meg az osztályvezető.

Növekedett az adó mértéke

Gyergyószentmiklóson tavaly 597 személy törlesztett online, vagyis alig közel 0,5 százaléka az adófizető polgároknak választja ezt a lehetőséget – tudtuk meg Hegyi Zsuzsannától, a gyergyószentmiklósi önkormányzat sajtóreferensétől. Hozzátette, idén a korábbi években is megszokott ütemben fizetik be az adót a gyergyószentmiklósiak. „Eddig többségében a bírságok befizetése érdekében keresték fel a Fürdő utcai székhelyünket, illetve az online adófizető platformot” – jegyezte meg. Ugyanakkor megtudtuk tőle azt is, hogy tavalyhoz képest idén 2,6 százalékkal növekedett az adók/illetékek mértéke a 2020-as inflációs ráta miatt.

Gyors és kényelmes

Fábián Gellért, a sepsiszentgyörgyi önkormányzat munkatársa kiemelte, hogy 2019 óta folyamatosan növekszik azok száma, akik az online fizetési platformot használták a helyi adók kifizetésére. „Sokan választották ezt a fizetési módot, mivel gyors, kényelmes és így elkerülhető a pénztárak előtti sorban állás. Ugyanakkor a járványügyi korlátozások is nagyban hozzájárultak az online fizetők számának növekedéséhez” – magyarázta.

A háromszéki városban 2019-ben 1248-an, 2020-ban 2625-en, 2021-ben már 4263 személy élt ezzel a lehetőséggel. Idén januárban pedig 1191 adófizető 8682 lejt törlesztett ilyen módon.

Az idősek kevésbé használják

Székelyudvarhelyen hasonlóan növekedő tendenciát mutat az online adófizetés. 2019 januárjában 165-en, 2020 januárjában 237-en, 2021 első hónapjában 581-en, idén pedig 702-en fizettek a ghiseul.ro oldalt használva.

Többnyire a fiatalok és a középkorúak esetében nagyobb a nyitottság az otthonról történő törlesztés iránt, az idősebb korosztály jellemzően a megszokott rutint követi, és inkább a pénztárnál fizet

– osztotta meg Zörgő Noémi, a székelyudvarhelyi önkormányzat sajtószóvivője.

Inkább lakásadót fizetnek online

Marosvásárhelyen jelentősen megnőtt az online adófizetők száma, legfőképpen lakásadóikat törlesztik így a tulajdonosok. Mint Rigmányi Esztertől, a marosvásárhelyi városháza sajtószóvivőjétől megtudtuk, januárban 4669-en online törlesztettek. Visszatekintve az elmúlt évekre, míg 2016-ban 3503-an használták a ghiseul.ro oldalt, 2019-től kezdve számuk rohamosan növekedett, akkor 7322 személy,

2020-ban 12 533 személy, és 2021-ben már 22 ezernél több személy törlesztett online.