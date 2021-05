Egyre több az utcán élő kóbor macska – az ivartalanítás megoldást jelenthet

Lassan a marosvásárhelyi lakótelepek állandó imázsához tartoznak az autók alatt, garázsok tetején vagy a tömbházak pincéjében tanyázó gazdátlan macskák. Sok állatszerető tömbházlakó eteti őket, de az állatgondozáshoz hozzátartozik a féregtelenítés és esetenként a megfelelő időben való ivartalanítás is.

Marosvásárhely számos lakónegyede tele van kóbor macskákkal, amelyek kevés vizet zavarnak az ott lakók életében, éppen ezért kevés megoldás is születik az elszaporodásuk megelőzésére. Sok állattartó ugyanis nem gondol a macska ivartalanítására, ha pedig vemhesen tér haza a kedvence, akkor utcára teszi a kiscicákat.

Jeszenszky Henrietta marosvásárhelyi állatorvos úgy véli, az ivartalanítás sokat segítene abban, hogy ne kerüljön annyi cica az útra, hiszen a cicák évente kétszer-háromszor is párosodhatnak, és így egy év alatt akár megtízszereződhet az utcán tanyázó cicák száma, még akkor is, ha nem mindegyik éli meg az egy évet.

Az ivartalanítás lehet a megoldás

Mivel a macskák territoriálisak, azaz védik a saját területüket, ezért sokat verekednek, és megsérülnek, ugyanakkor betegségeket is terjeszthetnek, például a terhesekre nagyon veszélyes toxoplazmózist. Ebből a szempontból jó megoldás lehet az ivartalanítás – fejtette ki az állatorvos. Bár nem könnyű a kóbor macskákat megfogni, de vannak cicák, amelyek megszokták a tömbház körüli személyeket, akik etetik, és velük barátságosabbak, ők talán meg tudnák fogni, amíg beteszik egy ketrecbe, hogy bevigyék az állatorvoshoz ivartalanításra.

Bár nem olcsó mulatság ivartalanítani, hiszen a kandúrokat hozzávetőlegesen 150 lejért, a nőstényeket 180 lejért ivartalanítják az állatorvosi rendelőkben általában, de a műtét a cicákat is sok esetben megkíméli attól, hogy begyulladjon a méhük.

„Rutinműtétnek számít, de a nőstényeknél nem egy komplikáció-mentes műtét, mert a hasfalat is fel kell nyitni. A sok tüzelés és hormonváltozás miatt gyulladhat be a nősténymacskák méhe, a folyamatos hormonváltozás lecsökkentheti az immunitásukat, ez okozhat méhgyulladást. Amikor tüzelnek, a méhnyak nyitva van, így könnyebben be tud fertőződni a méh, tehát az ivartalanítás csökkenti a méhgyulladás rizikóját” – világosított fel.

„A kandúroknál nagyon erős a párosodási ösztön, amikor a nőstény tüzel, ezért nem számít, ha verekedniük is kell ezért, és bár náluk nem annyira bonyolult a műtét, mert nem kell felnyitni a hasfalat, de mivel általános altatással műtünk, van egy minimális kockázat benne” – folytatta Jeszenszky Henrietta.

Ha magunkhoz vesszük

Marosvásárhelyen néhány állatorvos is szokott közös akciót szervezni az állatvédő szervezetekkel, amikor pár napig előre bejelentkezve be lehet vinni a kóbor állatokat ivartalanításra.

De megoldás lehet az is, ha befogadunk kóbor állatokat, hisz sok állatszerető vesz magához utcán élő cicákat, így nem csak az állat napi tejét és vizét vállalják fel, hanem a teljes körű gondozásukat is.

Így tett Joó Borbála biológiatanár is, aki két macskát „fogadott örökbe” az elmúlt években. Ceci nevű cicáját egy közösségi oldalon meghirdetve találta meg, azonnal érte is ment, míg Pilu cicája a házukhoz szegődött, és mivel beteg volt a macska, elvitték állatorvoshoz Erdőszentgyörgyön, ahol ingyen megműtötték, mert egy elveszített vemhességgel küzdött az állat – mondta el a két cica gazdája. Fontosnak tartotta mindkét macskája ivartalanítását, ugyanakkor az sem elhanyagolható szempont, hogy az igencsak elszaporodott macska-kolóniák sok városban élő énekesmadarat ölnek meg ösztönüktől vezérelve – mondta el Joó Borbála.

Marosvásárhely önkormányzata eddig még nem foglalkozott intézményesen a kóbor macskák sorsával, a kutyamenhelyre sem szállítanak még macskákat, hiszen eddig még senki nem jelezte ezt problémaként – tudtuk meg Libeg Mariustól, a polgármesteri hivatal sajtófelelősétől. Ugyanakkor hozzátette: nem zárkóznak el attól, hogy felvegyék a kapcsolatot helyi állatvédő szervezetekkel, és közös megoldást találjanak az utcán élő macskák sorsára.