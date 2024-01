Egyre több a szövődményes kanyarós eset, telt ház van a megyei kórház gyermek-fertőzőosztályán

Amióta az Országos Közegészségügyi Intézet (INSP) hivatalosan is kinyilvánította, hogy kanyarójárvány tombol az országban, vagyis december 6-a óta Kovászna megyében is több mint száz kanyarós megbetegedést, köztük több szövődményest regisztráltak, nagyrészt az egy év körüli gyermekek körében.

Szeptemberben is volt oltási akciónk, de sok szülő kategorikusan visszautasította a vakcinát

A közegészségügyi igazgatóság szorgalmazza az oltakozást, sőt minisztériumi ajánlások alapján már ún. nulladik dózist is lehet adni 9–11 hónapos korban, mert sokan már az optimális oltási idő előtt megfertőződnek. A nulladik dózis nem zárja ki az egyéves korban kötelező oltás beadatásának lehetőségét.

A kanyaróellenes oltást először egyéves korukban kell megkapniuk a gyermekeknek, majd egy emlékeztető oltásra is szükség van ötéves korban. A megbetegedések kevésbé érintik a nagyobbakat, hiszen évekkel ezelőtt még nem volt divat ellenállni az oltásnak.

– számolt be lapunknak Igyártó Gabriella, a közegészségügyi igazgatóság járványos betegségekért felelős részlegének statisztikusa.

A kombinált oltás a betegség lezajlása után egy hónappal is beadható, és az teljes immunitást biztosít.

Mindamellett előfordulhat, hogy akár (oltott) felnőtt is elkapja a kanyarót, de akkor sokkal könnyebb, komplikációmentesebb lefolyása várható az egyébként igen veszélyes betegségnek.

A Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház gyermek-fertőzőosztályán Porumboiu Gabriela osztályvezető főorvostól megtudtuk, a 40 ágy mindegyike foglalt, ezért a Kovászna környékén bárányhimlőben megbetegedő gyermekeket csak akkor utalják be, ha komplikációk adódnak, a felső légúti fertőzésesek is a gyermekosztályra kerülnek. Az osztályon fekvő kanyarósok közel fele egy év alatti, akiknek még nem is volt idejük megkapni az oltást,