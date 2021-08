Egyre sürgetőbb a közvilágítási rendszerek korszerűsítése

Nemcsak az energiahatékonyság, a nagyobb fényerő, a költségcsökkentés és a könnyebb kezelhetőség motiválja már az önkormányzatokat arra, hogy minél előbb korszerűsítsék a települések közvilágítási hálózatait. A piac is kényszerítő tényezővé vált, mert a régi típusú lámpatesteket, alkatrészeket már alig gyártják.

Igyekezni kell a közvilágítás korszerűsítésével, a régi égők, alkatrészek már nehezen beszerezhetők • Fotó: Pinti Attila

A települések többsége a minél kisebb fogyasztású LED-es lámpatestek használatának híve, de összeállításunkból az is kiderül, hogy más technológia is jelen van Székelyföldön, nem ugyanolyan hatásfokkal.

Az viszont nem annyira ismert, hogy a változásokat nemcsak a polgárok iránt érzett felelősségtudat, hanem a piac is erőteljesen befolyásolja:

Csökken a fogyasztás, több az égő

Csíkszeredában leginkább ezt az utat választották, így az elmúlt tizenöt évben a teljes felújításon átesett utcákban, ahol a villanyoszlopokat is eltávolították, új rendszereket és lámpaoszlopokat telepítettek, korszerű égőkkel. Ez történt a Márton Áron, Taploca, Szék, Tudor Vladimirescu, Mihail Sadoveanu, Szász Endre, Zsögödi Nagy Imre utcákban, de a lakótelepi felújítások során is a Jégpálya lakótelepen, a Gyermek sétányon, a Fűzfa utcában, a Kalász lakótelepen és most van folyamatban Octavian Goga sétányon.

A Kalász lakótelepen az eredeti 20 világítótest helyett most 116 KIO, illetve Ampera Mini LED-es égő működik, az Octavian Goga utcában a jelenlegi 11 elavult világítótest helyett összesen 58 oszlopra szerelnek LED-es világítótesteket

– ismertette kérdésünkre Bors Béla alpolgármester. A polgármesteri hivatal nyilvántartása szerint a 2017-2020 közötti időszakban a városban a LED-es közvilágítási lámpatestek száma 274-ről 1084-re növekedett, de a többséget, 2440-et továbbra a hagyományos típusúak teszik ki. A jelzett időszakban az utcai világítótestek teljes száma 325-el nőtt Csíkszeredában, az évi energiafogyasztás viszont folyamatosan enyhén csökkenő értéket mutat.

Az égők száma – így a megvilágított terület és a megvilágítás minősége – folyamatosan nő, ellenben az elfogyasztott energia enyhe csökkenést mutat. Ez azt jelenti, hogy javul a rendszer teljesítménye, kevesebb energiafogyasztással minőségibb közvilágítást biztosítunk

– mutatott rá az illetékes. Hozzátette, idén a Tanorok, Pacsirta, Széked, Kicsimező, Nárcisz utcák világításának bővítése, valamint Brassói út, Müller László, Nagyrét, Szív utcák gyalogátjáróinak megvilágítása van napirenden, ez 10 különböző helyszínen, 48 oszlopon 52 világítótestet jelent.