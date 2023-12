Egyre látványosabban pazaroljuk az ételt az ünnepek idején

Mára már el sem tudnánk képzelni a karácsonyt és az újévi összejöveteleket kiadós ebédek, hidegtálak és desszertek nélkül. Az asztalokra ilyenkor húsleves és töltött káposzta, disznósült és lencse, bejgli és fánk kerül, néha „ipari” mennyiségben, amelyet sokszor egy nagyobb család is képtelen elfogyasztani a pár napos ünnep alatt. Az önkormányzat által indított effAct kezdeményezői októberben a bevásárlási, novemberben az öltözködési szokásokra világítottak rá, most pedig

Felhívták a figyelmet arra is, hogy bőven van élelmiszerüzlet, amelyek lehetőséget teremtenek arra is, hogy több alkalommal, kevés élelmet vigyünk haza, és ne halmozzuk fel őket, mert akkor valószínűbb, hogy megromlanak és a kukában végzik.

A túlköltekezés helyett így érdemesebb lehet adományozni és a helyi szervezeteken keresztül segíteni a nélkülözőket.

A sepsiszentgyörgyiek többféle módon is adakozhatnak. A Kovászna megyei Vöröskereszt idén is megszervezi a karácsonyi tombolát, amelynek megvásárlásával segíthetünk tartós élelmiszerhez juttatni a környékbeli hátrányos helyzetű családokat. Ugyanakkor a Diakónia Keresztyén Alapítvány is adománygyűjtésbe fogott, és arra kérik a lakosságot, hogy aki teheti, ajánlja fel egy vacsorája árát a rászoruló gyermekeknek, hiszen egy étkezés ára akár több napi meleg ételt és délutáni foglalkozást is jelenthet számukra.