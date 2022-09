Egyre látványosabb az átalakulás a Suta-tónál

Földmunkákat végeznek a Csíkszereda keleti peremvidékén lévő Suta-tónál, ahol tavaly óta tart a helyreállítás, az árvízvédelmi létesítmény kialakítása. A munkálatokat jövőben fejezik be, a tározó szerepe továbbra is az esőzések nyomán keletkező vízmennyiség felfogása lesz.

Láthatóan megváltozott a Suta-tó gátjának környezete az elmúlt évhez viszonyítva, mivel ennek megerősítése egyúttal a korábbi szint megemelését is jelenti. Korábban a betonozott oldalú földgát felső peremén a vízzárás biztosítása érdekében speciális lemezeket vertek le a szerkezetbe, most a földgát megerősítése lépcsőzetes kialakítással történik, amelyet munkagépek tömörítenek, és szélesebb lesz, mint elődje.

Ugyanakkor folyamatban van a fenékürítő kialakítása is, alul kivezető csatornával.

Az Olt Vízügyi Igazgatóság Hargita megyei részlegétől megtudtuk, hogy a munkálatok az előírt ütemterv szerint haladnak, ezek költségeit a Környezet-, Víz- és Erdőügyi Minisztérium továbbra is biztosítja.

A hátralévő időszakban ugyanakkor be kell fejezni a Suta-tóhoz vezető útszakaszok felújítását – makadámutak lesznek –, a fenékürítő és az árhullám-leürítő kialakítását.

A helyreállítást 2023 folyamán fejezik be. A szakemberek korábban ismertették, hogy a Suta-tó árvízvédelmi létesítményként vésztározó szerepet tölt majd be, ezért kevés víz marad a mederben, hogy egy árhullám esetén a megnövekedő vízmennyiséget be tudja fogadni.