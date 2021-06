Egyre kevesebb a koronavírusos beteg, így van remény arra, hogy elkezdik a kórházak visszarendezését

Bár a koronavírus-járvány nem csengett le teljesen, jelentősen csökkentek a napi esetszámok, és egyre kevesebben szorulnak kórházi ellátásra. Ez azt is jelenti, hogy a legtöbb egészségügyi intézményben elkezdték a visszarendezést, hogy újra biztosíthassák az ellátást a nem koronavírusos betegeknek is. Az általunk megkérdezett kórházakban már javaslatokat fogalmaztak meg a beutalt betegek látogatása kapcsán is.

Útban a kórházba. Egyelőre sehol nem lehet a beutalt betegeket meglátogatni • Fotó: Erdély Bálint Előd

Maros és Hargita megyében is jelentősen lecsökkent a kórházi ellátásra szoruló koronavírusos betegek száma. Maros megyében a prefektusi hivatal szerdai jelentése szerint megyeszerte 17 koronavírusos beteget kezelnek a kórházakban, míg Hargita megye illetékesei 9 beutalt betegről számoltak be.

Nyitás van, de nem teljes

Az epidemiológiai helyzet kedvező alakulásával egyidőben elkezdődött a nyitás a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban is. Mint az intézmény sajtószóvivője, Kiss Edit érdeklődésünkre elmondta, június 3-tól bevezették az apás szülést, a koronavírus ellen beoltott apák, illetve kísérők elkísérhetik a kismamát a szülésre. „A beteglátogatásról már történtek előzetes egyeztetések, megvizsgálták a kórház orvosai és vezetősége ennek a lehetőségét, de egyelőre még nem indult be, várjuk az erre vonatkozó országos rendelkezéseket is. Vannak egyes, különleges méltányosságot igénylő esetek, amikor teljes védőfelszerelésben beengedik a látogatókat.

A pandémia előtti helyzetre való visszarendeződés is elkezdődött: a fertőző betegségeket kezelő és tüdőgyógyászati osztályokon, ahol eddig csak koronavírusos betegeket ápoltak, csökkentettük a Covid-betegek számára fenntartott ágylétszámot.

Június elejétől a fertőző betegségek osztályán ismét fogadnak nem covidos, hanem más fertőző betegségekkel kórházi ellátásra szoruló betegeket, a fertőző betegségek járóbeteg-rendelője a csíksomlyói kórházépület udvarán lévő mobil kórházban működik. Hasonlóképpen, ismét ellátnak nem covidos akkut tüdőgyógyászati eseteket a tüdőgyógyászati osztályon is. A TBC-betegek ellátása továbbra is a pszichiátriai osztályon zajlik tüdőgyógyász orvos felügyelete alatt.”

Azt is megtudtuk, hogy a kórház főépületében továbbra is működni fog négy ággyal a covidos eseteknek fenntartott intenzív terápiás részleg és az eddigi tamponzóna, ahol a Covid-gyanús és igazoltan koronavírusos eseteket fogadják.

Aláírásra vár a javaslat

A Székelyudvarhelyi Városi Kórházban fontos átalakulások lesznek az elkövetkező napokban, hiszen azt szeretnék, hogy jelentősen lecsökkentsék a koronavírusos betegek számára fenntartott ágyakat és újra fogadhassák a helybéli, illetve környékbeli másfajta kórral küzdő betegeket. Mint Zörgő Noémi, a városháza sajtószóvivője a Székelyhonnak elmondta,

az 537 ágyból jelenleg 210 van fenntartva a koronavírusos betegeknek, de a páciensek száma jelentősen lecsökkent az elmúlt időszakban.

Kedden három koronavírusos beteget ápoltak az egészségügyi intézményben és egy sem volt az intenzív terápián. Azt szeretnék, hogy ezen ágyak számát 63-ra csökkentsék. Ezt az átrendeződést előkészítették, csak a kórház vezetőségének aláírására vár, csakúgy, mint a kórházba beutalt, nem koronavírusos betegek látogatására vonatkozó szabályzat.

Zörgő Noémitől megtudtuk, hogy tervek szerint a betegeket 13.30–18 óra között lehet majd látogatni, szigorú feltételeknek megfelelve, vagyis

a látogató egy egyszer használatos köpenyt kell majd viseljen, be kell tartsa a kötelező másfél méteres távolságot, maszkot kell viseljen, és 15 percre mehet be a kórházba levő hozzátartozójához.

Azt javasolják, hogy minden beteghez egy személy menjen be, hogy elkerüljék a zsúfoltságot. A sajtószóvivő szerint amint az intézmény vezetősége aláírja a látogatási tilalom eltörlésére és a hozzátartozók beengedésének szabályozására vonatkozó rendeletet, az máris életbe lép. Ez azt jelenti, hogy napok kérdése, és a Székelyudvarhelyi Városi Kórházba beutalt, nem koronavírusos betegeket újra látogatni lehet.

HIRDETÉS

Még nem született döntés

A gyergyószentmiklósi városi kórházban, amely koronavírusos háttérkórházként is működik, hétfőn is beutaltak egy újabb koronavírusos beteget, így nem mondható az, hogy a járvány teljesen lecsengett. Mint az új kórházmenedzser, Fülöp Enikő elmondta, a napokban fog összeülni az orvosi tanács, hogy döntsön a felmerülő aktuális kérdésekről, amelyek között szerepel a betegek látogatásának lehetősége is. Amint a döntés megszületik, rögtön közzéteszik, hogy az érintettek tudjanak róla és éljenek a látogatási lehetőséggel.

Nem lesz enyhítés

Marosvásárhelyen a Maros Megyei Klinikai Kórházban volt beutalva a legtöbb koronavírusos beteg az elmúlt közel másfél évben. Most, hogy jelentősen csökkent a betegek száma, már csak 1-es és 2-es fertőző betegségek klinikájára utalják be azokat, akik Covid-betegek és ellátásra szorulnak. Így a tüdőgyógyászati klinika, a sebészet, a kardiológia, az urológia, a belgyógyászat és a gasztroenterológia részlegek mind rendeltetésszerűen működnek. Csak az intenzív terápiás részlegen tartanak fenn 10 ágyat a koronavírusos betegeknek, egyébként csak a fertőzőre utalják be őket. De a két fertőző betegségek klinikáján is elkezdték más, ragályos betegségben szenvedő páciensek kezelését is.

A Székelyhon kérdésére Ovidiu Gîrbovan, a Maros Megyei Klinikai Kórház igazgatója elmondta azt is, hogy bár tárgyalásokat folytatnak a betegek látogatásáról, egyelőre nem hiszi, hogy erre sor kerül. Mint kiemelte, nemrég hosszabbították meg a veszélyhelyzeti állapotot az országban, ez vonatkozik az egészségügyi intézményekre is, és ők fontosnak tartják, hogy a betegek biztonságban legyenek a kórházban.

Ha országos szinten elég nagy lesz az átoltottság és tartósan kicsi a fertőzöttek száma, akkor biztos lesznek enyhítések. De egyelőre arra összpontosítunk, hogy a beutalt betegek meggyógyuljanak és hazamehessenek szeretteikhez.

A beutaltak beszélhetnek telefonon hozzátartozóikkal, akik a szakorvosnál, a részlegen is érdeklődhetnek a beteg hogyléte felől, és szükség esetén csomagot is vihetnek, ezt a kapusszobából eljuttatják az érintetteknek. Ez a rendszer kiépült és jól működik most, egyelőre erre kell hagyatkozni a továbbiakban is”.