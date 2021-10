Egyre hangsúlyosabb a „zöld” autók térhódítása Székelyföldön is

Idén augusztusban fordult elő először, hogy több „zöld” autót írattak forgalomba Európában, mint dízelt. Az elektromos és hibrid járművek népszerűsége Romániában is gyorsan emelkedik, az év első nyolc hónapjában már a járműbejegyzések 11,5 százalékát tették ki. Székelyföldön szintén erőteljesen érzékelhető a jelenség.

Sokasodik a számuk. Egyre gyakrabban találkozhatunk hibrid és elektromos autókkal • Fotó: Veres Nándor

A teljes hazai autópiacot tekintve augusztusban a legnépszerűbb márka a Dacia volt 21 349 bejegyzéssel, ezt követi a Škoda (6033), a Toyota (5752), a Hyundai (5619) és a Volkswagen (5557). Autótípusok szempontjából is dobogósok a Dacia modellek: első helyen áll a Logan (8347 bejegyezés), második a Duster (6548), a harmadik pedig a Sandero (5541). Ezeket követi a Ford Puma (2337), a Škoda Octavia (2149), a Hyundai Tucson (1860) és a Renault Clio (1781).

A zöld járművek népszerűsége Romániában is rohamosan emelkedik. Mint a Gépkocsigyártók és Importőrök Egyesületének (APIA) adataiból kiderül,

Növekedés Romániában is

A legnépszerűbbek ugyanakkor továbbra is a benzines autók(56 százalék). Érdekesség, hogy a 26 európai autópiacot vizsgáló elemzés szerint

Eljött a pillanat, ami nem is olyan rég még elképzelhetetlennek tűnt: idén augusztusban először több környezetkímélő autót jegyeztek forgalomba Európában, mint dízelmotorost – derült ki a Jato Dynamics friss elemzéséből.

Meglepő adtok Maros megyében

A gépjárműállomány üzemanyagtípus szerinti megoszlásáról nem állnak rendelkezésre megyei adatok, ám

a „zöld” járművek számát nyilvántartják az önkormányzatoknál, mivel az elektromos autók adómentesek, a hibrid járművekre pedig 90 százalékos adókedvezmény jár.

Maros megyében idén jelentősen megnőtt a hibrid és elektromos autók száma. Kodok Márton civil aktivista kikérte a metropolisz övezethez tartozó polgármesteri hivatalok adóügyi osztályairól, hogy településenként hány hibrid és elektromos autó van bejegyezve. A kapott válaszokból kiderült, hogy

Marosvásárhelyen 100, helyben bejegyzett elektromos autó van és ebből 46-ot idén vásároltak a tulajdonosok.

A hibrid személygépkocsik száma jóval nagyobb, Marosvásárhelyen 417 ilyen autó van, ebből 147-et idén írattak be.

A metropolisz övezethez tartozó településeken kiemelkedően magas még a nem hagyományos meghajtású gépkocsik száma Koronkán, ahol idén 5 elektromos autót és 24 hibrid autót jegyeztek be az adóügyi osztályra, de Marosszentkirályon is, ahol ez a szám 9, illetve 17. A Kodok Márton által összeállított kimutatásból kiderül, hogy Marosvásárhelyen és a metropolisz övezethez tartozó 12 településen jelenleg összesen 136 elektromos autó van, ebből 62-öt vásároltak idén, míg a hibrid autók száma nagyobb, összesen 598, ebből 227-et idén írattak be a forgalomba. A számadatok nem vonatkoznak azokra a térségben közlekedő elektromos és hibrid céges autókra, amelyek lízingeltek.