Egyre csak nőnek az esetszámok

Akárcsak az ország más részein, Hargita megyében is növekednek a Covid-esetszámok, az egy nap alatt igazolt új fertőzések száma a hét elején átlépte a százat. Vírusszekvenálást ugyan nem végeznek Hargita megyében, de minden bizonnyal itt is a BA.5 nevű vírusvariáns terjed a leginkább, ami könnyebben fertőz, de az esetek jelentős részében enyhébb lefolyású megbetegedést okoz. Maros megyében szintén erőteljesen emelkedik az új fertőzések száma.

A városokban magasabb

A megyében mért fertőzési ráta 1,65 ezrelék, de több település is van, amely a korábbról ismert értékelési rendszer szerint már a vörös besorolásban van, vagy annak a határán áll. „Már nem nagyon használjuk a napi értékelésben ezt az indexet, tehát a napi fertőzési rátát – noha követjük és a honlapon is megtalálható – azért sem, mert van egy kicsi ellentmondás benne: a tizennégy napos fertőzöttségi index tizennégy napra vonatkozóan gyűjti össze az eseteket, miközben a karanténhelyzetet – tehát azt, amikor valakit elkülönítünk – hét nap után még a be nem oltottak esetében is feloldjuk. Az oltottak esetében ez az időszak öt napig tart. Ebből adódóan a fertőzési ráta retrospektív jellege egy kicsit hosszú. De mi azért figyeljük, mert érzékenyen jelezi, hogy hol mi történik” – magyarázta a megyei egészségügyi szakhatóság vezetője.