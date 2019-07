Egyre csak nő az egy személyre eső hulladékmennyiség Fülöp-Székely Botond • 2019. július 07., 10:47 2019. július 07., 10:47 HIRDETÉS Egyre több csomagolást használnak a kereskedelemben, ami miatt Székelyföldön is jelentősen nő az egy személy által termelt hulladékmennyiség. Az RDE Hargita Kft. vezetősége a szelektív hulladékgyűjtés megszervezésével igyekszik javítani a helyzeten, ám az utóbbi hónap tapasztalatai azt mutatják, hogy van még mit dolgozni a tudatosítás terén.

Csak minden 8–10. székelyudvarhelyi lakó tette ki kapuja elé a szelektíven gyűjtött hulladékot • Fotó: Barabás Ákos

Nagyjából minden nyolc-tizedik kertes ház elé tették ki az e célból kiosztott zsákokban szelektíven gyűjtött műanyag-, papír- és üveghulladékot – összegezte lapunknak a május végén indított programjuk első eredményét Körösfőy Sándor, az RDE Hargita Kft. igazgatója. Szerinte ebből még nem lehet konkrét következtetéseket levonni, hiszen előfordulhat, hogy mások is megfelelően szétválogatják a szemetet, csak nem helyezték azt ki kapujuk elé a közölt időpontban. Ettől függetlenül úgy értékelte, hogy már ez is egy jó kezdet, de reméli, hogy azért az elkövetkezőkben nőni fog a környezettudatos lakók száma. HIRDETÉS „Valószínűleg még el kell teljen két-három hónap, amíg látni fogjuk, kik azok, akik maximálisan felvállalják, hogy szelektíven gyűjtsék a hulladékot, és kik azok, akik csak részben tesznek eleget a követelményeknek” – magyarázta az igazgató. Hozzátette, a szelektív gyűjtés elsősorban a környezettudatosság szempontjából fontos, ugyanakkor erre EU-s kötelezettségeket is vállalt Románia. Gyakori problémák A székelyudvarhelyi szemételszállítást végző vállalat arra kéri a lakókat, hogy ne tegyék ki portájuk elé a kiosztott zsákokat, ha csak kevés hulladék van bennük, hanem minél jobban töltsék fel azokat. A külön gyűjtött hulladékot egyébként maguk az emberek is elvihetik a cég székelyudvarhelyi Termés utcai telephelyére, ahol ingyenesen átveszik tőlük. Körösfőy Sándortól azt is megtudtuk, többen panaszkodnak arra, hogy túl hamar feltelnek az RDE Hargita által adott zsákok, amelyekből 120 és 240 litereseket is kiosztottak kísérleti jelleggel. Az igazgató kijelentette, bárki gyűjtheti szelektíven a hulladékot a saját maga által beszerzett – lehetőleg átlátszó és a színkódnak megfelelő – zsákokba is, hiszen azokat is el fogják szállítani.

• Fotó: Barabás Ákos

Egyébként tervben van, hogy idővel más, tartósabb tárolóeszközöket osztanak szét a lakóknak, egyelőre azonban a szolgáltató célja az újrahasznosítás, így a műanyag zsákokat csak akkor cseréli ki, ha azok megsérültek. Megjegyezte, gyakran előfordul, hogy bizonyos szelektíven gyűjtött hulladékokat véletlenül összekevernek a fogyasztók, például a műanyag mellé papír kerül. Míg utóbbi sem helyes, mégsem akkora baj, viszont az már jelentős gondot okozhat, ha az üveg nem kerül megfelelő helyre, mivel emiatt a hulladékot átnéző és átválogató munkások könnyen megsérülhetnek. Rossz zsákba tett hulladékok általában az esetek tíz százalékában fordulnak elő.

• Fotó: Barabás Ákos

A szelektíven gyűjtött hulladék először a székelyudvarhelyi telephelyre kerül, ahol átválogatják és bálázzák, vagy másképpen tárolják. Ezután egy részét innen értékesítik, a többit pedig a Cekend-tetői telepre szállítják. Nő a hulladékmennyiség Az RDE havonta 3-4 ezer tonna szemetet gyűjt be az érintett Hargita megyei települések lakóitól – fejtette ki Körösfőy Sándor, hozzátéve, hogy a Székelyudvarhelyről elszállított hulladék a havi ezer tonnát nem éri el (nagyságrendileg Csíkszeredában is ehhez hasonló a havi hulladékmennyiség). Rámutatott, a szelektív hulladékgyűjtésnek köszönhetően az utóbbi egy évben csökkent a cekendi telepükre szállított szemét mennyisége, de összességében így is tízszázalékos növekedéssel kell számolni, ami egész Romániában jellemző. Szerinte ezt egyértelműen a csomagolóanyagok fokozott használata eredményezi. Székelyföldön egyébként még mindig elmondható, hogy a lakosok feleannyi szemetet termelnek, mint egy nyugati országban, ami nagyban köszönhető a helyi mentalitásnak, mely szerint az emberek jó része igyekszik megjavítani elromlott javait, mielőtt újat vásárolna. A szolgáltató úgy számol, hogy egy lakó havonta tizenöt kilogramm szemetet termel. Körösfőy kijelentette, egyelőre a szelektív hulladékgyűjtésre buzdító kampányokkal igyekeznek javítani a helyzeten, ám hosszú távon a fogyasztók tudatos vásárlása lenne a megoldás, vagyis az, hogy minél kevesebb csomagoló- és más, kukában landoló anyagot tegyenek a bevásárlókosárba. Új cellát nyitnának Ha ugyanannyi hulladékot kell kiszállítaniuk a Cekend-tetői szeméttelepre, mint eddig, akkor év végéig nagy valószínűséggel betelnek a meglévő cellák, így már ősszel egy újat kell építeni – magyarázta Körösfőy Sándor. Mint mondta, ezzel kapcsolatban már megkezdték az egyeztetéseket a különböző engedélyek beszerzése érdekében. Ha mégsem valósul meg az építkezés a tél beállta előtt, akkor könnyen előfordulhat, hogy egy jó ideig nem lehet majd oda szállítani a Hargita megyei szemetet.

Az igazgatótól azt is megtudtuk, hogy sikerült beszerezniük és üzembe helyezniük egy berendezést, amely megtisztítja a csurgalékvizet, ám erről később adnak részletesebb tájékoztatást.

• Fotó: Barabás Ákos

A szelektíven gyűjtött hulladék előválogatását és felbálázását illetően több elképzelésük is van, de szerintük az volna a leghatásosabb, ha ez már a városokban megtörténhetne. Ha telepeket hoznának létre az említett helyszíneken, akkor már összepréselt állapotban rakhatnák a teherautókra például a műanyag palackokat, így kevésbé lenne költséges a szállításuk. Komposztládák kellenek



Körösfőy Sándor arra buzdította elsősorban a kertes házak lakóit, hogy készítsenek otthon komposztládát, amelyben a zöld hulladékot tárolhatják. Ez már csak azért is fontos, mert a szolgáltató idővel nem fogja elszállítani a kukák tartalmát, ha azokban ilyen hulladék is van. „Ha nem is így hívták, de komposztot még a nagyszüleink is készítettek, tehát nem egy új keletű dologról van szó” – magyarázta a szakember. Arra is kitért, hogy a későbbiekben vállalatuk is fog szétosztani újrahasznosított műanyagból készített komposztládákat. Ugyanakkor hozzátette, a székelyudvarhelyi lakótelepeken jövő hónaptól külön konténereket fognak elhelyezni – egyelőre kísérleti jelleggel –, amelyekbe a zöld hulladék vihető majd.