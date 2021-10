Egyre aggasztóbbak a járványmutatók, túlterheltek a kórházak Hargita megyében

Mentőautók várakoznak a székelyudvarhelyi kórháznál. Rohamosan nő a kórházi kezelésre szoruló koronavírus-fertőzöttek száma • Fotó: Olvasói felvétel

Noha országos szinten még mindig jól áll Hargita megye – hiszen Kovászna megye mellett egyike azon két megyének, amely a sárga besorolás alá esik a fertőzöttségi arány szempontjából, az összes többi megye és a főváros is piros –, a járványmutatók rohamosan romlanak a térségben is. Múlt héten több alkalommal is száz fölötti új esetszámot jegyeztek, számos koronavírussal összefüggésbe hozható haláleset történt, a kórházban ápoltak száma pedig a hét végére meghaladta a 250-et. A rendelkezésre álló legfrissebb, hétfő déli adatok szerint a megye kórházaiban ápolt koronavírus-fertőzöttek száma 269-re növekedett.

Tele az intenzív osztály

Ennyire rossz korábban sohasem volt a helyzet, sem a betegek száma, sem a halálesetek száma, sem a helyhiány tekintetében – mutatott rá érdeklődésünkre Kiss Edit, a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház szóvivője. Mint részletezte, a hétfői adatok szerint 139 igazoltan koronavírus-fertőzött beteget ápoltak az egészségügyi intézményben, a páciensek zöme pedig kritikus vagy súlyos állapotban van. Erről árulkodik az is, hogy 106-an oxigénnel történő légzéstámogatásra szorulnak. A kórház Covid intenzív terápiás (ATI) osztálya tele van, tíz beteget kezelnek ott, ebből négyen intubálva vannak. A tüdőgyógyászati osztályon és a fertőző betegségeket kezelő osztályon koronavírusos betegeket ápolnak, illetve az átalakított belgyógyászati osztályon is már 42 pácienst kezelnek. Ugyancsak fertőzötteket ápolnak továbbá a csíksomlyói épület udvarán lévő moduláris kórház erre fenntartott részében is. A szóvivő azt is elárulta, hogy csak a hétvégén kilenc koronavírussal összefüggésbe hozható haláleset történt a hargitai megyeszékhelyen.

A kórházba beutalt betegek 89 százaléka nincs beoltva.

Sok a súlyos eset

Ugyancsak megterhelő helyzetben van a Székelyudvarhelyi Városi Kórház is, ahol a hétfői adatok alapján 106 koronavírus-fertőzöttet ápoltak – tudtuk meg Zörgő Noémitől, a kórház sajtószóvivőjétől. Mint részletezte, ebből mindössze négyen tapasztalnak enyhe tüneteket, 102-en viszont súlyos vagy középsúlyos állapotban vannak. Az osztályokon lévő betegek közül 55-en szorulnak oxigénmaszkos lélegeztetésre. Az intenzív terápiás osztályon tíz hely áll rendelkezésre, ebből hétfőn nyolc volt foglalt, négy páciens pedig lélegeztetőgépen volt.

Az egészségügyi intézményben kezelt betegek közül 29-en székelyudvarhelyiek, a többiek zöme pedig udvarhelyszéki lakos. A kórházban rendelkezésre álló helyek száma a múlt heti bővítés ellenére rohamosan fogy, így valószínűleg további átszervezésekre lesz szükség, de egyre nagyobb fejtörést okoz ennek kivitelezése. Az udvarhelyszéki kórházban öt koronavírus-fertőzött vesztette életét a hétvégén.

Zörgő Noémi továbbá azt is elmondta, hogy

a tapasztalatok szerint a kórházba beutalt betegek 90 százaléka nincs beoltva, és jellemző az is, hogy akik oltás után fertőződnek meg, könnyebben viselik a betegséget, illetve a kezelés is gyorsabban hat náluk.

A Gyergyószentmiklósi Városi Kórházban kevesebb hely áll a koronavírusos betegek rendelkezésére: mint Fülöp Enikő kórházmenedzser elmondta, nagyon rosszul állnak a szabad helyek szempontjából, olyan ágyuk nincs is szabad, amelynél rendelkezésre áll az oxigénes légzéstámogatás. Hétfőn 20 fertőzöttet kezeltek az egészségügyi intézményben, közülük 18-an súlyos állapotban voltak. A kórházmenedzser rámutatott: jelenleg keresik a megoldásokat a helyek számának bővítésére.