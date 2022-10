Egymástól tanulva, egymást támogatva: üzletemberek tanácskoztak Marosvásárhelyen

Sok olyan gondunk van most, ami az elmúlt 10-15 évben nem volt, hiszen legtöbbünk vállalkozása az elmúlt időszakban folyamatosan fejlődött. Most jó, hogy lehetőség van az információcserére, hogy megtudjuk, hogy más országokban milyen lehetőségek, milyen megoldások vannak, hogy mi is tanuljunk belőlük, és ha nálunk is alkalmazható, akkor átvegyük. Közös érdekünk, hogy tájékozódjunk, tanuljunk és egymást segítsük, ha lehet.