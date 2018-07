Egymás után jöttek az ötletek, hogyan lehetne segíteni a gyergyói vöröskereszteseket

A gyergyószentmiklósi Vöröskereszt tette közzé a hírt: noha önkéntesen végzik a munkát, a pénzbeni kiadásoktól az ő tevékenységük sem mentes. Így például a helyváltoztatáshoz szükséges lenne a két éve adományban kapott mentőautó forgalomba íratása. A céljármű automata defibrillátorral való felszerelése alkalmassá tenné az autót betegek szállítására, így egy ilyen felszerelést is be kellene szerezniük, és a sokat használt sátorponyva is megérett a cserére.

Vöröskeresztesek Gyergyószentmiklóson. Jelenlétük életmentő lehet. Archív • Fotó: Balázs Katalin

Az adománygyűjtésnek többféle módját hirdették meg, de mint kiderült, mindig kerül egy újabb ötlet is, ha az összefogás a cél. Az elsősegélynyújtást végző és oktató vöröskeresztesek munkájának megkönnyítéséhez számos módon lehet hozzájárulni.

Három lehetőség az adakozásra

Gokartozz és adakozz – így is nevezhetnénk azt a módját a gyűjtésnek, amelyhez egy udvarhelyi cég, a Nomad Carting csatlakozott partnerként. Pénteken a gyergyószentmiklósi művelődési ház előtti téren lehet szórakozni és jó ügyet támogatni. A kis versenyautókat tízévesnél nagyobb gyerekek és felnőttek is kipróbálhatják egy bizonyos összeg ellenében, amivel tulajdonképpen a vöröskeresztesek ügyét támogatják.

Akár egy kávézással is segíthetünk, erről szól egy másik akció. „Neked egy lej egy piros szalvétát jelent, nekünk egy használható mentőt” – hirdetik ezt a kezdeményezést, amelyet egyelőre három gyergyószentmiklósi vendéglátó egység karolt fel. A Yourlivigroomban, az Onesesben és a Centrál kávézóban van lehetőség arra, hogy

egy lej ellenében piros szalvétát kérjenek a fogyasztók kávéjuk mellé, a szalvéta „árával” segítve a Vöröskeresztet.

„Sok kicsi sokra megy. Segítsetek, hogy segíthessünk!” – írják az akciót hirdető felhívásban. A térség számos rendezvényén jelen lévő vöröskeresztesek a tőlük megszokott segítségnyújtással állnak a lakók rendelkezésére a hétvégi kulturális fesztiválon is. Támogatásra ez alkalommal is lesz lehetőség, az adománygyűjtő urnákat, vagy útbaigazításért a piros egyenruhásokat kell keresni.

Új ötleteket szült a segélykérés

A gyergyói emberek összefogását támasztja alá a következő történet is, amelynek szintén részese a Vöröskereszt. Gazdát cserélt a Texas vendéglátó és pizzázó. Az új tulajdonos a helyiséggel együtt száz befőttesüvegnek is birtokosa lett, a pizzafeltét fogyott ki belőlük, nem dobták szemétre. Ingyen adta volna bárkinek, aki elviszi, de azt tapasztalta, hogy a meghirdetésre tíz perc alatt öt igénylő is jelentkezett. A tulajdonos, Pál Alpár módszert váltott:

úgy gondoltam, szervezzünk licitet, és mivel hallottam, a vöröskeresztesek defibrillátort szeretnének vásárolni, a pénzt adjuk nekik

– mondta Pál Alpár, akinek volt módja meglepődni: sorban érkeztek az ajánlatok a száz üvegre. Eddig száz lej a legmagasabb, de lehet csak tíz-húsz üvegre is pályázni, így kisebb mennyiségre is várják a licitálókat a Texas Pub and Pizza nevű lokál Facebook-oldalán. Pál Alpár elmondta, olyan felajánló is jelentkezett, aki a liciten elért legmagasabb árat megduplázza, így segítve a vöröskereszteseket. A vendéglátós is megtoldotta ajánlatát: július hónapban minden eladott pizza árából két lejjel egészíti ki az adományt.

Adakozás a komfortzónán túl

A legfrissebb pártoló ötlet sem szokványos:. Bara István testedzését ajánlotta fel támogatásként. Az immár hagyományos Miénk itt a tér rendezvény most hétvégén folytatódik. Szombaton este 8 órától 24 órára lezárják Gyergyószentmiklós főterét, és az ott zajló rendezvények mellett

Bara István 24 órás köredzést tart karitatív céllal.

A gyergyószentmiklósi fiatalember arra a kérdésre ad választ, hogy mi az értelme annak, ha az ember huszonöt évet sportolt, illetve megerősít másokat is, hogy érdemes kimozdulni a komfortzónából egy jó ügy érdekében. „Teljes testmozgásos gyakorlatokat végzek szombat estétől vasárnap estig, 24 órán át, a kajaszüneteket kivéve, a városközpont különböző részein. Aki akar, csatlakozhat hozzám, aki adományozni szeretne, az feladatot adhat számomra, és én azt tisztességesen elvégzem.”

HIRDETÉS

Az ötletet egy világszervezetté nőtt karitatív kezdeményezésből merítette István. Tagja egy internetes csoportnak, a „mi csinálunk nehéz dolgokat” elnevezésűnek, amelyet egy amerikai milliomos és vasgyúró indított el. A csoportban lévők rendszeresen kapnak pozitív szavakat, havonta 35 kijelentést. Minden szó minden betűje egy gyakorlatsort fed – húsz guggolást, tíz fekvőtámaszt, kétperces kardióedzést például –, és vannak, akik ezeket a tornagyakorlatokat elvégzik, becsületszóra bejelentik, a kezdeményező pedig egy bizonyos támogatást ad egy kiválasztott szervezetnek ennek fejében. A kezdeményező mögé immár több mint tízezer ember felsorakozott.

Tripla haszon ez, hisz a pozitív szónak már a kisugárzása is a jót vonzza, a testmozgás sem válik az ember hátrányára, mint ahogy az a tény sem, hogy valakin így lehet segíteni.

Ennek „gyergyói” változatát kell elképzelni szombat estétől. Olyan jótékony kulcsszavak lesznek, mint önkéntesség, tanítsuk a gyerekeket, segítsünk embereken, közösség, hála, emlékezz a holnapra, földanya, nyújts kezet, nevettess meg valakit, légy együttérző stb., és ezekből választ egyet az ember. István a szó minden betűjének megfelelő tornagyakorlatot elvégzi, a megrendelő pedig ezért tetszőleges összeget tesz az adományládába. Akár egy lej is lehet az alapdíj, mindenkire rá van bízva, mennyit tud a Vöröskereszt segítésére szánni, mint ahogy az is, hogy kíván-e Istvánnal például együtt guggolni, fekvőtámaszokat, kitörést, hasizomgyakorlatokat végezni.

Ha esik, ha fúj, Bara István a gyakorlatokat végezni fogja. Ki akar lépni a komfortzónájából, le akarja mérni bíróképességét e téren is, mert már volt része egy negyvennyolc órás lábedzésben közel tízezer guggolással, de leginkább arról szól, amint Bara fogalmazott, hogy „a pozitív lélekvibráció együttműködteti az embereket. Ezt szeretném kivetíteni Gyergyószentmiklósra is”.