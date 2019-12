Egykori banképületet vásárolt a csíkszeredai önkormányzat

Megvásárolta az egykori Postabank üresen álló épületét a csíkszeredai önkormányzat. A városháza helyett ott lesz majd az ügyfélfogadás, a pénztár is oda költözik, de először a szükséges javításokat végzik el.

Az egykori pénzintézet helyett a polgármesteri hivatal az épület új gazdája • Fotó: Pinti Attila

A korábban megfogalmazott szándéknak megfelelően létrejött a megállapodás az ingatlan tulajdonosával, így a csíkszeredai városvezetés szerződést írt alá a Mihail Sadoveanu és Piac utcák kereszteződésénél található épület megvásárlására.

A vételár 5 millió 207 ezer lej volt

– tudtuk meg Füleki Zoltántól. Csíkszereda alpolgármestere szerint az első tennivaló a fűtésrendszer ellenőriztetése után a fűtés beindítása volt a bezárt, üresen álló volt banképületben, amelyet a Postabank (Bancpost) megszűnése óta nem használtak.

A víz-, gáz- és áramszolgáltatókkal is új szerződéseket kötöttek, és ahogy az időjárás engedi, a városi kertészet munkatársai elvégzik a helyiségek meszelését is – tudtuk meg. Az elöljáró elmondta,

az épület jó állapotban van, kisebb javításokra lesz szükség.

Néhány helyen a padlózatot kell kiegészíteni, ellenőriztetik és üzembe helyezik a belső tűzvédelmi riasztórendszert, az internethálózatot – erre a jövő évi költségvetésből különítenek el pénzt.

Az épületet ügyfélfogadásra szeretné használni a helyi önkormányzat, ezért a városházáról az összes ilyen tevékenységet, beleértve a pénztárt is, oda költöztetik, a mai kor elvárásainak megfelelő, egyablakos ügyfélszolgálatot biztosítva – ismertette Füleki.

Kérdésünkre azt is elmondta, még nincs döntés arról, hogy a személyazonossági igazolványokat kibocsátó személynyilvántartó közszolgálat a városházán marad-e vagy sem. Hozzátette, ahol van helyi rendőrség, ott általában a személynyilvántartó a helyi rendőrséggel közös helyen működik. Az alpolgármester emlékeztetett arra is, hogy

az egyablakos ügyfélfogadást a városházán nem volt módjuk bevezetni, mert egy másképp tervezett, nem átalakítható műemlék épületről van szó.

Ugyanilyen okokból a mozgássérültek számára sem tudják biztosítani jelenleg a városháza irodáinak akadálytalan megközelítését, a megvásárolt ingatlan viszont ennek megfelelően van kialakítva. Jövő évben pedig a helyi rendőrség is megalakul, és számukra is kell hely a városházán – indokolta a változtatásokat Füleki. Ezért szándékaik szerint 2020-ban kitűzött határidő nélkül, de minél előbb igyekeznek megoldani a költöztetést és az egyablakos ügyfélfogadás bevezetését. Ehhez még a négyszintes ingatlan közelében további parkolóhelyek kialakítására is szükség lesz az ügyfelek számára.