Egykor Szováta jelképe volt, most rettegésben tartja az ott élőket és a turistákat

Sötétedés után kihaltak lesznek a szovátai utcák, a városban és a fürdőtelepen is, a helybéliek a medvétől való félelmükben nem mernek az utcára menni. A turisták sem bátrabbak és nem csoda, hiszen nem ritka, hogy kora este a Medve-tó körül medvék járnak. A szovátaiak aláírásokat gyűjtöttek, így nyomatékosítva kérésüket, hogy az illetékesek tegyenek valamit. A vendéglátósok az utcák eltorlaszolását tervezik.

Sötétedés után senki nem merészkedik a Medve tó köré, sétálni • Fotó: Haáz Vince

Kelemen Emese szovátai lakó, csupán a gyógykezelőközpontban és szállodában dolgozó munkatársaitól száz aláírást gyűjtött össze, amelyben azt kéri, hogy

az illetékesek lépjenek fel a városban és a fürdőtelepen uralkodó tarthatatlan helyzet ellen.

Mint a Székelyhonnak elmondta sokan emlékezhetnek arra az időre, amikor a fürdőtelepen fényképezkedni lehetett a kitömött medvével. Most azonban a medve félelmet és rettegést kelt a szovátaiakban és a turistákban is.

Napi szinten, van úgy, hogy naponta kétszer is jelzik, hogy Szovátán felbukkant a nagyvad.

Vannak olyan porták, amelyeket napi szinten meglátogat a medve kisebb-nagyobb kárt téve, legyen az a Szakadát, a Varga vagy a Parajdi út. De nem ritka, hogy a főúton, a Géra utcában vagy a fürdőtelepen futkározik a medve. Oda jutottunk, hogy sötétedés után alig merészkedik ki valaki az utcára.

Amikor délutánosok vagyunk és este kilenc órakor indulunk a telepről haza, kénytelenek vagyunk taxit hívni, mert nem merünk gyalog lejönni. Egy esti szentmiséről vagy istentiszteletről sem merünk gyalog hazajönni.

Régen is voltak medvék, megvolt az életterük, nem merészkedtek be a városba az emberek közé, nyugodtan el lehetett menni az erdőbe gombászni, a mezőre gyógynövényt gyűjteni, málnát, szedret, áfonyát szedni, fel lehetett menni a hegyekbe kirándulni” – sorolta a panaszos, aki elsősorban a városvezetőségnek címezte a levelet, akkor is, ha – mint elmondta – tudja, hogy nem helyi szinten van a megoldás.