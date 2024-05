Egyházi óvodával gazdagodik Kézdivásárhely

Az óvoda alapkövét 2021 júliusában ünnepélyes keretek között tették le a Luther Márton reformátorról elnevezett utcában található telken. Az alapba egy időkapszula került, melyben többek között a Székely Hírmondó akkori legfrissebb lapszáma is helyet kapott. Az új tanintézmény építése a magyar kormány, a püspöki hivatal és a kézdivásárhelyi egyházközség közös beruházásaként valósult meg.

Hozzátette: a helybéli Pro Special Egyesülettel közösen délutáni foglalkozásokat is tartanak majd kiemelt figyelmet igénylő gyerekek számára.

aki fontosnak tartotta, hogy Kézdivásárhely is részesüljön a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Programból. Az önkormányzattal egyeztetve először egy bölcsőde terve fogalmazódott meg, de mivel időközben a román kormány bölcsődeprogramja keretében is épült egy hasonló létesítmény a városban, végül úgy döntöttek, hogy az egyházi intézmény óvodaként és oktatási központként fog működni – részletezte a tiszteletes.

„Az oktatás már idén ősztől beindulhat, ennek egyetlen feltétele a víz- és csatornarendszer kiépítése az utcában” – mondta a lelkész, hozzátéve, hogy amennyiben a közművesítés megtörténik, a tanfelügyelőség meghirdeti a jelentkezést az állásokra.

Az építkezés kapcsán kifejtette, kezdetben csak az óvoda épületének földszinti részére volt anyagi fedezetük, viszont a magyar kormány támogatásával sikerült forrásokat teremti a manzárdrész elkészítésére, illetve egy tornaterem megépítésére is. A manzárdban konferenciaterem és egyéni foglalkozásra alkalmas helyiségek létesültek, a tornaterem pedig gyűlésteremként is használható, így a kiemelt figyelmet igénylő gyerekekkel végzendő foglalkozásoknak is helyet biztosít majd. Hozzátette: