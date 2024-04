Túl vannak az építésen, most a kézdivásárhelyi bölcsőde és óvoda használatba vételénél tartanak

hagyományos konyhát rendezzenek be, hiszen az egészségesebb is a gyerekek számára”

Hozzátette, a közegészségügyi hatóságokkal egyeztetve sikerült megoldást találni a problémára, bizonyos átalakítások elvégzése és a berendezések felszerelése után várhatóan megkapják a konyha működéséhez szükséges engedélyeket.

„A berendezési tárgyakat most szállítja a cég, és a tűzoltósági engedély megszerzése is folyamatban van. Nagyon szeretnénk, hogy minden feltétel teljesüljön, költözzenek ide az óvodások, annál is inkább, mivel a Vackor Napköziotthon a tanítóképző gyakorlóóvodája, a középiskolások is járnak hozzájuk, és sokkal könnyebb lesz, ha itt leszünk együtt” – mondta az intézményvezető.