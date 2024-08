Egyfeszt: már most jó a hangulat, de péntektől jön a java

A Bagossy Brothers Company ismét bizonyítja, hogy még koncertezniük sem kell, így is sok érdeklődőt, rajongót oda tudnak csalni magukhoz, így volt ez a Hegyilevegő udvarban zajlott közönségtalálkozón is, ahol kötetlenül, lazán válaszolgattak a zenekar tagjai a feltett kérdésekre.

Végül is, csak magukat adták: nem lettek megközelíthetetlen, sztárallűrökkel teli idolok annak ellenére sem, hogy ma a magyar zene legnépszerűbb előadói közé számítanak.

Ezzel egyidőben a Zsinagóga, a képzőművészeti udvar is zsúfolásig telt. A közismert toxikológus szakember Zacher Gábor volt itt a vendég. Nyilván meglepő lehetett a személy és képzőművészet egy lapon emlegetése.

A Pro Art Galériában vagyis a Livingroom udvaron nem sokkal később Ferenczi Zoltán kiállítása nyílt meg. Az alkotó, aki egyébként a No Sugar együttes zenésze ezúttal grafikai-, kalligráfiai-, festészeti munkáit, illetve zenekari borítókat, merchandise, színházi és más események plakátjait tette közszemlére. De egyébként már korábban

több művészeti ágat ki is lehetett próbálni az Egyfeszt nyitónapjának workshopjain, és a Játékudvarban is beindult az élet.

Persze már a zene is megszólal, A Folk udvarban a Bagossy Brothers Company és a Karmazsin együttes közös fellépésén fog táncolni, énekelni, várhatóan nagyon sok gyergyói és máshonnan érkező fesztiválozó. A Szanatórium udvart pedig a jazz tölti be, például Tóth Viktor szaxofonművésznek köszönhetően.

Oda érdemes lesz korábban is kimenni, hiszen Magyarország legjobb Queen tribute zenekara, a Don't stop the Queen is különleges élményt ígér. Érdemes végignézni a programot az egyfeszt.ro oldalon.