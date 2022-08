Egyfeszt: kaland, kultúra és buli, földön és levegőben

Csütörtökön délután 17 órakor Gyergyószentmiklós központjában a hivatalos megnyitóval elrajtol az Egyfeszt összművészeti fesztivál második kiadása. A 800 programpont számos helyszín között oszlik meg, de a szervezők gondoskodnak autóbuszokról is, amelyek a város és a környező településeken elérhető látnivalókra való eljutást segítik.

Gyergyószentmiklós és a Gyergyói-medence nagy része fesztiválhelyszínek sokaságát jelenti csütörtöktől, ahová természetesen nagyon sok érdeklődőt várnak máshonnan is. A gyergyószéki szálláshelyek gyakorlatilag teljesen megteltek már, így a székelyföldi fesztiválozóknak (aki még nem foglalt szállást, vagy nem tud megszállni barátnál, rokonnál, ismerősnél) a Négyes Motelnél található kempinget ajánljuk, ahol jó körülmények várják a sátrazókat. Másoknak pedig az ingázást.

Ezt követően 8.57, 12.15, 15,50 és 16,54-es indulással érkeznek vonatok, amelyek nyilván a háromszéki, vagy épp udvarhelyszéki fesztiválozókat is el tudnak hozni.

délelőttönként, és kora délután is bőven vannak érdekességek.

Gyergyószéken belül pedig több autóbuszjáratot is kialakítottak a fesztivál idejére, amivel el lehet jutni a falvakban található rendezvényekhez, de a Gyilkostóra, vagy a Súgó-barlanghoz is, ahol szintén vannak programok. Ha már a közlekedési eszközöknél tartunk, érdemes megemlíteni, hogy

A későbbi járatokat már nem ajánljuk, mert aki azokkal jön, lemarad a programok javáról, aki azonban a jelzettekkel jön, csütörtökön a Szempöl, pénteken a Dorogi és az Irie Maffia, szombaton a No Sugar és a Welhello, vasárnap pedig a 4S Street és a Gipsy Kings koncertjén bulizhat. A bulizókat Csíkszeredába a 0,44-kor, Marosvásárhelyre az 1,09-kor induló vonat tudja hazavinni.

van lehetőség arra is, hogy repülőre szállva, a magasból nézzék meg az érdeklődők Gyergyószéket (a bátrak tandemugrásra is vállalkozhatnak), vagy hőlégballonozni is lehet.