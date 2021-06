EgyFeszt: július végén irány Gyergyó!

• Fotó: Gergely Imre

Az már korábban ismert volt, hogy a Bagossy Brothers Company, Boban Markovic, a Kiscsillag, a Zenevonat és Charlie, a Hooligans, vagy a Csík Zenekar is az EgyFeszt fellépője lesz. A szervezők pénteki sajtótájékoztatóján bejelentették: Goran Bregovic is itt lesz Gyergyószentmiklóson.

– mutatott rá Albu István, a társszervező Figura Stúdió Színház igazgatója. Komoly hangsúlyt fordítanak a hagyományok megismertetésére – főként a falvak részéről. Ugyanakkor a természeti adottságokra is felhívnák a figyelmet, például kalandprogramokkal, hiszen fontos cél az idegenforgalom fellendítése is.

Jelen volt Dan Burlac filmrendező, a Cea1 fesztivál szervezője, aki borszéki esemény idei programját ismertetve azt is elmondta, hogy a természetben űzhető (outdoor) sportágak továbbra is hangsúlyos szerepet kapnak, a bográcsokban pedig számos nemzetiség tradicionális ételei főnek majd, például szlovének, vagy a Duna-Deltában élők ételeinek ízeit is meg lehet majd kóstolni. Aki gasztronómiai élményre vágyik, annak Gyergyószentmiklóson is lesz lehetőség rá a gasztroudvarban, 7 udvar pedig szintén fesztiválhelyszínné alakul. Színház, könyv, jazz, folk, alternatív, retro, képzőművészeti és örmény udvar is várja a fesztiválozókat.

Az események reggel 10-től hajlani 4-ig zajlanak majd. Lesz fesztiválbusz is, amely az események között szállítja majd a közönséget.

A jegyek már kaphatók

Az egyfeszt.ro oldalon megtalálható a teljes program, akár időrendi, műfaji akár helyszín szerinti bontásban, és itt már meg is lehet vásárolni a belépőket. A négynapos fesztiváljegy 50, a napijegy 20 lejbe kerül, és minden eseményre érvényes, kivéve a gyergyószentmiklósi nagykoncerteket. Gyergyószék lakói a négynapos jegyet 50 százalékos kedvezménnyel vásárolhatják meg 25 lejért. Gyerekeknek szintén 25 lejbe kerül a 4 nap. Az esti, gyergyószentmiklósi nagykoncertek belépői 30 lejbe kerülnek. A szervezők figyelmeztetnek: a koncertekre való belépés az akkor hatályos járványügyi rendelkezések betartásával történhet meg.

Az EgyFeszt fő támogatói a Hagyományok Háza és a Magyar Turisztikai Ügynökség, a gyergyószéki önkormányzatok és a Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ.