Egyetlen alkalmazottja van a szabadidőközpontnak, nem csoda, hogy nem győzte a munkát

Egy személyben táborfelügyelő, takarító- és mosónő, szakács és tálaló a Szovátai Szabadidőközpont II. nevű, 18 szobás egység egyetlen alkalmazottja, aki a jelek szerint nem is győzte a sokrétű munkakőrrel járó feladatokat. A fogyasztóvédelem „könnyített” a helyzetén: egy vendég panasza nyomán a szakhatóság ideiglenesen felfüggesztette az egység tevékenységének egy részét.

ő egy személyben a táborfelügyelő, a takarító, de ő mossa az ágyneműket és törölközőket, valamint a vendégekre is ő főz.

A hiányosságok orvoslásáig a fogyasztóvédelem felfüggesztette az étkeztetési szolgáltatásokat a szabadidőközpontban, négy szoba esetében a szálláshely-szolgáltatást is leállították.

az egyik szobában a fűtőtest rozsdás, a fal pedig koszos volt, és a parketta is felhámlott három szobában.

A falak a lépcsőházban is koszosak, foltosak voltak, a második emelet felé vezető lépcsőn a vakolat is hiányzott helyenként, és két ajtónak be volt törve az ajtólapja – sorolta a problémákat a fogyasztóvédelmi jelentés, amelynek a végén megállapítják, hogy a panasz megalapozott volt.