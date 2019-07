Egyetemi dömping: diákok ezreit várják a felsőoktatási intézmények

Miközben javában tart az érettségi írásbeli szakasza, az egyetemek már a következő szakaszra készülnek: július közepétől kezdőnek az iratkozások az egyetemekre. A Hargita és Kovászna megyei diákoknak helyben is van lehetőségük továbbtanulni, de sokan Marosvásárhelyre és Kolozsvárra mennek.

Érdemes továbbtanulni, hirdeti a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem • Fotó: Gábos Albin

Amióta létezik a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, a székelyföldi továbbtanulni vágyó diákok egyik fő opciója a magyar állam által működtetett magyar nyelvű egyetem, amely négy helyszínen is működtet oktatást.

HIRDETÉS

Bár négy új szakra is volt terve,

egyelőre a tavalyi helyekre és szakokra hirdet felvételit a Sapientia: alapképzésre négy helyszínen összesen 1100 diákot várnak, és mesterképzésen is több mint háromszáz helyet hirdetnek.

Dávid László, az egyetem rektora a Székelyhonnak elmondta, terveikben szerepel több új szak indítása is, amelyek különböző akkreditálási szakaszban vannak, de a nyári felvételin még a tavalyi helyeket hirdetik meg. Marosvásárhelyen építőmérnöki szakot terveztek, Sepsiszentgyörgyön erdőmérnökit, Kolozsváron néptáncművészet szakot, de a Csíkszeredában és Sepsiszentgyörgyön váltásban működő testnevelés szak is egyelőre terv fázisban maradt. A rektor szerint viszont egyes szakokra – például az erdőmérnökire is – még az őszi felvételi előtt megszerezhetik az engedélyeket.

A Sapientia egyetem négy helyszínen várja a felvételizőket:

Marosvásárhelyen alapképzésen 12 szak indul összesen 535 hellyel, mesterképzésen négy szakra lehet jelentkezni összesen 105 helyre;

Csíkszeredában alapképzésen 13 szakot hirdetett meg az egyetem, ezekre összesen 425 diákot várnak, öt mesteri képzésen pedig 158 hely van;

Kolozsváron összesen 150 helyre várnak diákokat, ugyanis négy alapképzés és három mesteri képzés indul, előbbin 110, utóbbin 39 helyre pályázhatnak a diákok;

Sepsiszentgyörgyön egyelőre az agrármérnöki szak indul biztosan, 30 hellyel.

A beiratkozás július 13-án vagy 15-én indul a különböző helyszíneken, és a bejutás is nagyban függ attól, hogy a felvételizők hova szeretnének jelentkezni, a különböző szakokon és helyszíneken ugyanis van, ahol az érettségi jegy számít száz százalékban, máshol felvételi vizsgákat szerveznek és a bejutási átlag felét ez adja, de néhány szakon kizáró jellegű interjút is kérnek a felvételi és érettségi mellé. „Én jobban szeretném, ha ez egységes lenne, de rábíztuk a döntést a tanszékekre, amelyek különböző módon állnak a felvételi vizsgához, így van, ahol szervezünk vizsgát, máshol nem” – mutatott rá a rektor.

Marosvásárhelyen a legnagyobb kínálat a két egyetem összeolvadásából tavaly létrejött Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai Egyetemen van, ahol a 2019–2020-as tanévben összesen 3569 helyet hirdettek meg, amelyekre július 15. és 19. között lehet jelentkezni. Ebből a középiskolai végzettséggel rendelkezők 1467 ingyenes helyre felvételizhetnek, melyek mellé még 543 helyet finanszíroz idén az egyetem, és 1619 költségtérítéses helyre várják a jelentkezőket. Ami a sok székelyföldi diákot érdeklő orvosképzést illeti,

az általános orvosi képzésre 140–140 helyet hirdettek meg mind a román, mind a magyar tagozaton.

A román tannyelvű katonaorvosi szakon 70 hely van. Az általános egészségügyi asszisztens szakon 50–50, a csak román tannyelvű és tandíjköteles balneofizio-kinetoterápia és rehabilitáció szakon 50, a táplálkozástan és dietetika szakon szintén 50 hely van.

A fogorvosi kar fogorvosi szakának román és magyar tannyelvű képzésére 40–40 hallgatót vesznek fel.

A tandíjköteles, román nyelvű fogtechnikusi szakra 30 helyet hirdettek meg. A gyógyszerészeti kar román és magyar tannyelvű gyógyszerész szakán 50–50 hely van, a román tannyelvű kozmetika és orvosi termékek kozmetikája szakra 40 hallgatót vesznek fel.

Újdonság, hogy a beiratkozások idén online zajlanak, július 15–19. között. Az orvosi szakokra idén is felvételit szerveznek, amelyre július 24-én kerül sor, a régi Petru Maior Egyetem szakjaira pedig az érettségi eredmények függvényében lehet bejutni.

HIRDETÉS

A Köteles utcában működő Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Magyar Karán július 22-én kezdődik a felvételi alap- és magiszteri képzésre. A beiratkozásra, amely alatt szokás szerint intenzív felkészítő hetet tartanak az érdeklődőknek, július 15–20. között kerül sor. Hogy idén a színésztanoncok mellett milyen képzésekre várnak jelentkezőket, ezen az oldalon részletesen kiderül, de alapképzésen öt szakra, mesterképzésen hétre is várják a diákokat.

Bár a székelyföldi diákok előszeretettel tanulnak Kolozsváron, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem működtet kihelyezett tagozatot Marosvásárhelyen és Székelyudvarhelyen is: a hároméves óvodai és elemi oktatás pedagógiája szakot Marosvásárhelyen nappali képzésben oktatják, 15 ingyenes és 35 fizetéses helyre várják a leendő pedagógusokat, Székelyudvarhelyen nappali tagozaton 24 ingyenes és 26 fizetéses hely várja a diákokat, de távoktatásban is oktatnak majd 30 diákot.

Székelyudvarhelyen a volt MÜTF oktatási központ, amely egy ideje Székelyudvarhelyi Egyetemi Központra (SZÉK) változtatta nevét, százharminc helyre várja a jelentkezőket. Idén is indítanak kereskedelem és marketing szakot e-business szakirányú képzéssel. Itt negyven önköltséges helyet hirdetnek. Negyven ingyenes helyre lehet jelentkezni a könnyűipari mérnöki szakon, ahol a nyomtatott média, csomagolástervezés és technológia, valamint a divattermék-technológia szakirányok közül lehet majd választani.

A korábbi években is a legnépszerűbb szaknak számított a vidékfejlesztési-agrármérnöki, így idén sem marad ki a kínálatból.

Ötven tandíjmentes helyre várják a hallgatókat. Az egyetemen levelező képzések lesznek, ami azt jelenti, hogy pénteken délután és szombatonként tartják a helyszíni oktatást, ami megkönnyíti a munkahellyel rendező hallgatók továbbtanulását. A beiratkozás már hétfőn megkezdődött.