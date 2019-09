Egyesített erővel küzdöttek Gyergyószék tűzoltói a lángokkal

Fotó: Fehér Csongor/Fény TV

Száraz növényzetű erdőkitermelési terület gyúlt ki szerdán délután Gyergyószentmiklóson, a lángok pedig mintegy két hektáron terjedtek szét. Húsz tűzoltót vezényeltek a helyszínre a helyi hivatásos alakulattól, de ott voltak még a ditrói, szárhegyi, remetei, alfalvi és újfalvi önkéntes tűzoltók, valamint a tölgyesi és gyergyószentmiklósi erdészet munkatársai is – tájékoztattak a Hargita megyei tűzoltóságtól.

Egy erdőkitermelés helyén csaptak fel a lángok szerdán, Gyergyószentmiklós közelében, a Békényfőn, a tűzoltók még sötétedés után is a tűz megfékezésén dolgoztak. Az önkormányzatnál ismeretlen tettes ellen tesznek feljelentést, mivel valószínűleg emberi mulasztás okozta a bajt.



Mintegy két hektárnyi területen pusztítottak a lángok Békényfőn szerdán. Az oltásba a gyergyószentmiklósi hivatásos tűzoltók mellett a Gyergyói-medence szinte minden településéről bekapcsolódtak az önkéntesek. Csütörtök délelőtt már a szunnyadó tűzfészkek felszámolása volt a feladat.



Nagy Zoltán, Gyergyószentmiklós polgármestere lapunknak azt mondta, a tűz ugyan nem egy erdőben, hanem egy erdőkitermelés helyén, tisztítás alatt lévő kéthektáros területen történt, nagy volt a veszélye annak, hogy a lángok továbbterjednek a közeli, sűrű, nagy kiterjedésű erdőkre. Egyébként kis mértékben a szomszédos erdőültetvény is kárát szenvedte a tűznek. Hogy mi okozta a bajt, arról még találgatnak, de nagy valószínűséggel emberi mulasztás történt. A polgármester ismeretlen tettes ellen feljelentést tesz a rendőrségen, ugyanis azt szeretné, hogy a felelős kézre kerüljön.



A városvezető ismételten felhívta a figyelmet, hogy törvény tiltja a száraz növényzet, növényi maradványok, tarló égetését. Indokolt esetben a gazdák, erdőtulajdonosok az illetékes környezetvédelmi szervektől kérvényezhetnek erre engedélyt, és ha ez megvan, akkor is értesíteniük kell a tűzoltókat a szándékukról. Az illegális égetésért magánszemélyek három és hatezer lej közötti büntetésre számíthatnak, jogi személyekre pedig 25 és 50 ezer lej közötti bírság szabható ki.