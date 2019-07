Egyeseknek „duplán jó” – a közalkalmazottaknak évi két nyaralásra is futhatja

Külföldre induló turisták. Az üdülési csekkek miatt sem mondanak le a külföldi nyaralásról • Fotó: Haáz Vince

A közszférában tavaly és idén is biztosított nagyszámú üdülési csekkek hatása jelentősen érződik a belföldi turizmusban: múlt évben például a tengerparton, de a Duna-deltában és az egész országban is az utóbbi tíz év legnagyobb forgalmát regisztrálták, az előrejelzések szerint pedig idén még többen kapnak üdülési csekket. De vajon mit jelent ez az utazási irodák szerint? Az a romániai turista, aki eddig külföldön nyaralt, inkább itthon vakációzik az üdülési csekkek miatt?

Néhányan megkapták már, mások még várnak rá, vagy épp tavalyi üdülési csekkjeiket értékesítik utolsó pillanatban, de tény, hogy naponta tömegével térnek be az irodákba, hogy belföldi kiruccanást foglaljanak. Ez a tapasztalata a marosvásárhelyi World Travel Shop utazási iroda ügyvezetőjének, Kelemen Barnának is, aki azonban elmondta, a belföldi kiruccanások semmiképp sem a külföldi utazások kárára történnek.

Nem hagyják veszni

„Az állami alkalmazottak az üdülési csekkeket elköltik, nem akarják veszni hagyni természetesen, de semmiképp sem váltják fel ezzel a külföldi nyaralást. Akik megszokták, hogy külföldön nyaralnak, azok ezután is oda mennek, az üdülési csekkekből pedig jut egy másik belföldi kiruccanásra is” – magyarázza Kelemen Barna. A turisztikai szakember hangsúlyozza, megnőtt a belföldi utasok száma, ez tény és való, de nem a külföldre utazók kárára. Rámutatott,

az üdülési csekkek célja is az volt, hogy fellendüljön a belföldi turizmus, valamint visszaszorítsák a fekete kereskedelmet, ami meg is történt, hiszen azok a szállásadók, amelyek nem hivatalosan működnek, nem tudnak részt venni a programban.

„Most minden eladó, illetve kiadó: szálloda, motel, panzió, kulcsos ház” – fogalmazott a szakember, miközben elismerte, a vakációs utalványokkal betérő turisták nagy része még mindig a román tengerpartra szeretne menni, de azért elkelnek a wellnesshétvégék, a fürdőtelepülések, hegyvidékek ajánlatai is, sőt sokan egy-egy hosszú hétvégére mennek el Brassóba, Nagyszebenbe, Nagyváradra.

A nem belföldi nyaralási szokások is módosulnak, Marosvásárhelyen például a helyi reptérről induló charterjáratok változtatták meg az idényt, így nagyon sokan használják ki, hogy heti háromszor lehet Törökországba, egyszer Egyiptomba repülni, de Kelemen Barna szerint ismét fellendült Tunézia is, sőt egyre több egzotikus kirándulást is adnak el. „Míg pár éve a terrorcselekményektől tartva még óvakodtak az emberek az arab országoktól, most már nem jellemző ez. Az az igazság, hogy sem biztonság, sem időjárás tekintetében nem tudunk biztosat ígérni a turistának, mert lám, Görögországban is jöhet olyan természeti csapás, ami miatt meghalnak turisták” – utalt a múlt héten történtekre a turisztikai szakember.

Pár éve még szinte senki sem akart belföldre utazni

Érezhető a vakációs jegyek vonzata Csíkszeredában is, mondta a Fenyő Travel utazási iroda vezetője, Tódor Etelka. Rögtön hozzátette, hogy a csíki utazó sem cserélte fel a külföldi nyaralását és marad inkább itthon: az 1450 lej, amit egy közalkalmazott kap, inkább egy plusz kirándulásra, egy hosszabb hétvégére elég. Vakációs utalvánnyal jelenleg is naponta többen térnek be, és így, nyáron mindenki a tengerpartra szeretne menni vele. „Amit a televízióban mondanak, hogy már semmi hely sincs a tengerparton, azért így nem igaz. A vakációs utalvánnyal rendelkező vendégeink általában amúgy sem az ötcsillagos felső kategóriát keresik, hanem a háromcsillagost, mert azzal lehet beleférni ebbe a pénzbe, ott pedig még mindig lehet szállást kapni” – fogalmazott Tódor Etelka. Hozzátette, aki nem nyáron használja el az utalványait, ősszel, télen inkább a hegyekbe fog menni, vagy valamilyen wellnesshétvégére.

Utazási irodájukban amúgy pár éve még szinte egyáltalán nem kerestek belföldi kiruccanást, a vendégek a román tengerpart helyett sokkal inkább mentek például Bulgáriába. Ilyen szempontból mindenképp látszik változás a trendek között

– magyarázta Tódor Etelka. Rámutatott, az átlagos csíki turista továbbra is a bolgár, török és görög tengerpartra megy nyaralni. „Aki egyszer elmegy Törökországba, az nehezen mond le róla, mert ár-minőség arányban még mindig ott kap legtöbbet a pénzéért. Törökországba egyébként repülővel, Bulgáriába autóval, Görögországba pedig így is, úgy is utaznak az emberek” – fogalmazott a szakértő.