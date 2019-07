Egyértelmű a cél: kevesebb pénzért ugyanolyan meleget a lakásba

Javítják, fejlesztik a gyergyószentmiklósi fűtéshálózatot • Fotó: Keresztes Zoltán

Hatszázezer lejjel támogatja Hargita megye önkormányzata a gyergyószentmiklósi távhőszolgáltató vállalatot – szavazták meg a megyei képviselő-testületi tagok legutóbbi ülésükön. Amint ezt megkapják Gyergyóban, a cég el tudja végezni azokat a javításokat, amelyeket már hosszabb ideje terveznek, hogy a szolgáltatás működése optimális legyen.

Egyelőre azonban még azzal a 245 ezer lejjel terveznek, amit még tavaly decemberben hagytak jóvá számukra, de csak most, július végén érkezett meg a számlájukra. A polgármesteri hivatal egy kérő és megmagyarázó levelet várt a fűtőmű részéről, hogy konkrétan mire költenék a pénzt. A városháza és a tulajdonában lévő cég közti nézeteltérés a jelek szerint tisztázódott, mert a 245 ezer lej végül eljutott a vállalathoz.

Kazánok javítása, tisztítása esedékes, mert ennek hiányában nem volt megfelelő a működésük hatásfoka.

A lépcsőházi hőcserélő moduloknál tágulási tartályokat szerelnek, és a teljes városi fűtéshálózat szabályozásán is változtatnak, automatizálási folyamatokat állítanak be, hogy a lehető legkevesebb kézi vezérlésre legyen szükség, és az irányítottság a legoptimálisabb legyen. Nem lényegtelen szempont, hogy olcsóbb és hatékonyabb lesz a működtetés a technológiai fejlesztés révén.

A tervezett beavatkozásokat a következő fűtési idényig el tudná végezni a cég, amennyiben időben megérkezik a megyei tanács által a gyergyószentmiklósi önkormányzatnak jóváhagyott, célirányosan a fűtőműnek szánt 600 ezer lej – mondta Erős János, a fűtőmű vezetője. Nemcsak a tél közeledése miatt volna jó, ha ez időben megtörténne, hanem az árak változása miatt is. Most kevesebb fejlesztést tudnak elvégezni abból a 245 ezer lejből, mint amennyit decemberben vagy az év elején tudtak volna, a szükséges alkatrészek, eszközök ugyanis drágultak azóta, és várhatóan a következő időszakban sem lesznek olcsóbbak.

A visszacsatlakozások árcsökkenést hozhatnak

Barti Tihamér, a Hargita megyei tanács alelnöke a 600 ezer lejes hozzájárulás megszavazása után azt tette közzé, hogy az ebből megvalósuló munkálatok eredménye a fűtés előállítási árának a csökkenése kell legyen. Erős János szerint erre van lehetőség, és ezt

a lakosság is érezni fogja azzal, hogy kisebbek lehetnek a számlák.

Ugyanis a rendszer optimalizálásának köszönhetően kevesebb hőmennyiségre lesz szükség a lakások kifűtéséhez, így pedig kevesebbet kell majd fizetni érte. Már a múlt évben elvégzett munkálatok, fejlesztések hatása is érezhető volt – tette hozzá. Napi tizenkilenc órás szolgáltatás mellett órákra visszaosztva kevesebb volt a számlák értéke, mint előtte egy évvel.

Erős János arra számít, hogy a csökkenő számlák hatására azok az emberek is belátják, megéri a távfűtést igénybe venni, akik korábban leváltak a rendszerről. Ha pedig a mintegy négyszáz levált lakásnak a jelentős része visszacsatakozik, és használják a meleg vizet is, akkor már a gigakalória lakossági árának csökkentése is elérhető.