Közösségi központot avattak a székelyudvarhelyi Budvár utcában

A Mindenki mindenkiért elnevezésű, EGT Alapokból finanszírozott projektet 2021. február 23-án mutatták be, a hétfői sajtóeseményen az összesen 26 hónapos projekt eddigi megvalósításait ismertették. Ugyanakkor felavatták a felújított és szolgáltatásaiban kibővült székelyudvarhelyi Budvár utcai Közösségi Központot, valamint bemutatták a további teendőket és terveket.

Bemutatták a Gyulafehérvári Caritas Budvár utcai Közösségi Központját • Fotó: Erdély Bálint Előd

Mint ismertette, 2013 szeptemberében kezdte el a munkáját a székelyudvarhelyi Caritas, a most futó projekt azonban nem a végcél, hiszen tovább fognak dolgozni azon, hogy élhető jövője legyen a nehéz, hátrányos helyzetben élőknek. A projekt maga integrált megközelítést hoz a felzárkóztatásban: oktatási-nevelési programokkal kezdtek 2013-ban, mostanra ennek már egészségügyi komponense is van, hiszen háziorvosi rendelő indul, mosási lehetőség van, gyermek- és felnőttfoglalkoztatás, kompetenciafelmérés zajlik a felnőtt korosztálynak.

Ami a felnőtteket illeti, nekik az analfabetizmus és a munkahelyszerzés jelenti a legnagyobb gondot, mondta továbbá Bodó Csilla; erre megoldásként a Caritas egy kompetenciafejlesztő programot indított. További része a projektnek egy mosodai program is: két mosó- és két szárítógép van a Budvár negyedi épületben, amelyet a közösség használhat, hiszen sok lakásban nincs vezetékes víz.

A projekt nemcsak a Budvár negyedben lakó roma közösséget érinti, hanem a város mind a négy hátrányos zónáját, mondta Bodó Csilla szociálpedagógus, a Mindenki Mindenkiért integrált projekt szakmai csapatának koordinátora. Óvodai tevékenységeket indítottak, amelyekbe két napközi is becsatlakozott, ahol egy-egy hetes napközi tábort is sikerült megvalósítani. Mint elmondta,

A jövőre nézve Vass Orsolya, a Caritas Udvarhelyszék projektfelelőse elmondta, a napközis és iskolás programok folytatódnak, márciustól indul a korai fejlesztő program, valamint elindul a háziorvosi rendelő is. Mindemellett tavasszal egy kétszer tíz napos, kampány jellegű egészségfelmérő programra is sor kerül, ennek kiegészítéseként pedig időszakos egészségügyi biztosítást is tudnak majd nyújtani azoknak, akiknél a szűréskor különféle betegségeket állapítanak meg.