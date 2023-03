Egyelőre marad a torlódás, várni kell a rendezésre

A csíkszeredai Jegenyék utca helyzetét, amely a sétálóutcával párhuzamosan, az Ifjúsági park mellett, a Venczel József és a Szentlélek utcák között helyezkedik el, már tavaly is bemutattuk , mert az ott lakók egy része évek óta kéri az autós forgalom mérséklését.

A csíkszeredai sétálóutcával párhuzamos Jegenyék utcában egyre nehezebb közlekedni, mióta a sétálóutcába való behajtást sorompó akadályozza. A lakók panaszkodnak, forgalmi változást, fekvőrendőrt, járdát kérnek, mivel utóbbi is hiányzik.

Utána megint lehet gyorsítani, mert a következő akadály csak a 14-es házszám közelében van, s addig szabad az út, ha a »pimasz« gyalogos vagy az út két szélén parkoló autók nem jelentenének esetleg akadályt. Az utcában 40–50 km-es sebességgel közlekedő autók csak minket zavarnak, a rendőrséget nem, sőt, esetenként ők is pont úgy hajtanak mint a többiek

– vázolta elkeseredetten.

Ezért szeretnék, ha az utcában egyirányú közlekedést vezetnének be legalább a Venczel József és Unió utca között, mert így a park másik oldalán levő Szabadság utca tehermentesíthetné a Jegenyék utcát. Ugyanakkor magasabb fekvőrendőrt kérnek, és legalább hármat a Venczel József és Unió utca között, hogy az autósoknak ne legyen lehetőségük gyorsítani. „Miért ne lehetne az utca két oldalán, hol jobbról, hol balról nagy virágtartókat elhelyezni, mint külföldön, ez is lassítaná az utca forgalmát, és még csak nem is annyira költséges” – tette fel a kérdést a panaszos.

Vannak terveik

Az utcában elhelyezett fekvőrendőrök számát elégségesnek tartja Bors Béla. Csíkszereda alpolgármestere megkeresésünkre kifejtette,