Egyelőre kevesen látogatják a szécsenyi sportparkot

Nagy port kavart a közösségi médiában a hír júniusban, hogy a szécsenyi sport- és szabadidőparkot megnyitása után pár nappal ideiglenesen bezárják működtető munkaerő hiányában. Azóta eltelt két hónap, a létesítmény már nyitva áll, a látogatók azonban mégsem tolongnak az újonnan nyílt parkban.

Egy ott dolgozó arról számolt be, hogy a szabadnapokon is átlagosan mindössze ötvenen fordulnak meg a parkban egy teljes nap alatt, ilyen volt a most csütörtöki, Nagyboldogasszony napi munkaszüneti nap is.