Egyelőre kevés embert, de annál több kutyát csíptek meg a kullancsok

Csak idő kérdése, hogy „berúgja az ajtót” a kullancsszezon – vélik a szakemberek, akik szerint nem érdemes elbagatellizálni ennek a kis vérszívó csípésének a következményeit, hiszen az állatok akár könnyen bele is hallhatnak egy-egy csípés szövődményeibe.

A gyergyószentmiklósi kórház sürgősségi osztályán viszont szinte minden nap ellátnak ilyen eseteket. Most még napi egy-két kullancscsípéses panaszt jegyeznek, ami nem mondható soknak, de ahogy az idő melegszik, biztosan megugrik majd ezeknek a száma – közölte érdeklődésünkre válaszolva Fülöp Enikő, az intézmény menedzsere. A kórház weboldalán részletes tájékoztató is olvasható, ahol

az érintettek hasznos útmutatást találnak, hogy mi is a teendő kullancscsípés esetén.

Napi rendszerességgel találnak kullancscsípések miatt megbetegedett kutyákat – ezt már Gáll József körzeti állatorvostól tudjuk. És ez független attól, hogy kijár-e az adott kutya az erdőre vagy az udvaron van, ugyanis a kapun belül is belekapaszkodhat a bogár. Könnyebb az ilyen eseteket megelőzni, mint később kezelni:

Jó tudni, hogy veszélyes a kullancscsípés a szarvasmarhákra is.

Hasonló a tapasztalata Kiss Károly állatorvosnak is, aki

Már olyan eset is volt, amikor az állat elpusztult. Ő is ajánlja a megelőzésre alkalmas tablettákat, és egyéb szereket, de hangsúlyozza, ezeket a szereket állatorvosoktól vagy állat-egészségügyi patikákban szerezzék be a gazdák. Mindez azért fontos – húzta alá a szakember –, mert