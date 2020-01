Egyelőre a meglévő elkerülő utakkal kell beérni Csíkszeredában

A Hajnal utca nem lesz elkerülő útvonal. Az Olt menti út építésére várnak • Fotó: Gábos Albin

Régi elképzelés

Csíkszereda esetében több mint tizenegy éve merült fel az a lehetőség, hogy az országutakat ügykezelő Országos Útügyi és Autópálya-kezelő Társaság beruházásaként a várost észak-déli irányban teljesen elkerülő utat építenének az Olt folyó keleti oldalán.

Ez az E 578-as út Csíkszentkirály és Csíkszereda közötti szakaszától indulna, egy vasúti felüljáró hídon át az Olt közelében haladna, és a város északi végén túl, Csíkcsicsó közelében csatlakozna ismét az E 578-as úthoz.

Gyakorlatilag egy fél körgyűrűt jelentene, és mivel érintené a Székelyudvarhely felé vezető 13A jelzésű országutat is, a nyugati irányba tartó és onnan érkező áthaladó forgalmat is elvezetné a város mellett. Noha az út nyomvonalát a város általános rendezési tervébe (PUG) is befoglalták, az elképzelés azóta nem lépett előre, pedig a kezdeti időszakban lakossági egyeztetés is volt a beruházásról.