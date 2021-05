Egyelőre a kastély megmentése a legfontosabb

Folytatódik a mezőzáhi Ugron-kastély felújítása. Amennyiben sikerül az idei tervekkel haladni és a jövőre kitűzött célokat is megvalósítani, akkor elérhetővé válik, hogy ne romoljon tovább az épület állapota.

• Fotó: Haáz Vince

Arra, hogy mi lesz a kastélyban, mire fogják használni, ha felújították, még nem születtek tervek. Egyelőre a külső állagmegóváson dolgoznak, az oda nem illő építményeket lebontják az udvarról, majd következik a belső restaurálás – ismertette a terveket Ötvös Koppány, a Maros Megyei Múzeum igazgatója, hozzátéve, hogy a kastély 2018. decemberében került a múzeumhoz, még nem volt idő arra, hogy a felhasználásával kapcsolatos terveken gondolkodjanak.

Maros megye 2021-es költségvetéséből több mint 1,5 millió lej jut a Maros Megyei Múzeum számára, amelyből az új kiállítások létrehozását, valamint a múzeumhoz tartozó épületek karbantartását, köztük a mezőzáhi Ugron-kastély javítási munkálatainak folytatását is finanszírozzák.

A nagyobb munkálatokhoz tavaly kezdtek hozzá, az épület tetőzetét megjavították, és hozzáláttak a főhomlokzatok javításához is.

Ahogy az igazgató érdeklődésünkre elmondta, a főbejárat feletti kis teraszt megjavították, most a főbejárattól jobbra található, árkádos teraszhoz készülnek hozzáfogni. A munkálatokat végző céggel hamarosan szerződést kötnek, és a jövő héten el is kezdik a felújítást, amire nagyon nagy szükség is van, hiszen az állapota már annyira megromlott, hogy omlásveszélyes.

Ezzel párhuzamosan hozzálátnak az udvaron található, a kastélyhoz nem illő melléképületek lebontásához is, amelyeket az utóbbi évtizedekben építettek oda. Ám ahhoz, hogy az épület visszanyerje a stabilitását, az idei és a jövő évi tervekkel is jól kell haladni, teljesíteni kell azokat – tette hozzá Ötvös Koppány.

Egy olyan pontra kell eljutni, ahonnan nem romlik tovább

– fogalmazott.