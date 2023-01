Egyedi sportlétesítmény a magyar nyelvterületen

Ha megnézzük, akár a nyári sportokat, akár pedig a téli sportokat, szinte minden nap, minden sportot lehet itt űzni, a kerékpártól a síelésig, a lovaglástól a futballig, és ehhez a magyar kormány az elmúlt időszakban megpróbált minden segítséget megadni annak érdekében, hogy meg legyen az utánpótlás, másrészt pedig arra, hogy itt helyben is kiváló eredményeket tudjanak hozni a sportolók, és ezzel is tudják öregbíteni Csíkszeredának, Székelyföldnek a hírnevét. Romániában, Magyarországon, az egész világon.

Amit együttesen végzünk 10–12 éve bizonyítja azt, hogy jól gondoltuk, hiszen az eredmények is most már jönnek, de ehhez kellett az is, hogy sziszifuszi munkát tegyünk bele, minden nap a sportolók készüljenek, eddzenek, másrészt pedig a tárgyi feltételeknek a megteremtését is próbáltuk mellé tenni. Ez a csarnok is ezt a célt szolgálja. Köszönjük a Magyar Turisztikai Ügynökségnek a segítségét, hiszen a magyar kormány nem közvetlenül, hanem a turisztikai ügynökségen keresztül mintegy 700 ezer euróval járult hozzá ennek a csarnoknak a felépítéséhez, berendezéséhez. Ezek a munkálatok civil befektetések nélkül, a környékbeli emberek közmunkája nélkül nem valósulhattak volna meg. De ne felejtsük el, hogy a sport nem csak a sikerért van, hanem az egészséges életmódért, azért, hogy ne csak a számítógép, a tv és más eszközök előtt tespedjünk, hanem a korosztálynak is mutassunk olyan példát, ami a mozgás örömét bizonyítja. Szeretném köszönetemet kifejezni Bánffy Farkasnak, aki a lobbitevékenységével járult hozzá a beruházás megvalósulásához”.