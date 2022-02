Egybehangzón állítják: romlott a helyzet Gyilkostón

A Gyilkostó gyilkosai címmel, a Székelyhonban megjelent nyílt levél ösztönzött arra több, a tó közelében vállalkozást működtető személyt, hogy maguk is elmondják, milyen helyzetekkel szembesülnek. Meglátásuk szerint az önkormányzati tulajdonú Monturist Kft. új vezetőjének a tevékenysége nem javított a korábbi állapotokon.

• Fotó: Gergely Imre

Gyergyószentmiklós önkormányzatának gyilkostói területeit adminisztráló Monturist Kft.-nél az elmúlt évtizedekben is számos probléma merült fel, ez pedig a 2021 tavaszán kinevezett új cégvezető, Török Csaba tevékenysége alatt sem javult – fogalmazták meg kifogásukat az öt helyi vállalkozó által tartott sajtótájékoztató megszólalói.

A Gyilkostó gyilkosai – nyílt levél Székelyföld közvéleményéhez és Gyergyószentmiklós Városi Tanácsához A Gyilkos-tó és Gyilkostó üdülőtelep elhanyagolt állapota, az ezekkel kapcsolatos nemtörődömség, a koncepció teljes hiánya, mi több, a feltételezett visszaélések miatt nyílt levelet fogalmazott meg Hantz Péter kutató, biofizikus. A Gyilkos-tó és Gyilkostó üdülőtelep elhanyagolt állapota, az ezekkel kapcsolatos nemtörődömség, a koncepció teljes hiánya, mi több, a feltételezett visszaélések miatt nyílt levelet fogalmazott meg Hantz Péter kutató, biofizikus.

Több konkrétumot is említettek. Például, hogy olyan helyeken is adott bérbe területeket kereskedelmi tevékenységekre, ahol ezt az önkormányzat által elfogadott szabályozás tiltja. Emiatt ugrálóvár és különböző termékek árusítására használt lakókocsik jelentek meg a zöldövezetként nyilvántartott területen. „Ezt személyesen is jeleztük Csergő Tibor polgármesternek, aki erre azt válaszolta, hogy az ezt szabályozó rendezési terv »egy vicc«” – mondta el Zaicu József, a sajtótájékoztató egyik résztvevője.

Számunkra ez akkor azt jelenti, hogy mi, vállalkozók be kell tartanunk az előírásokat, a város önkormányzatára és cégére ez viszont nem érvényes

– tette hozzá.

HIRDETÉS

Kémenes Lóránd vállalkozó elmondta, a tó közelében, a rendezési tervben játszótér létesítésére kijelölt részen ő szeretett volna egy bárki által ingyenesen használható játszóparkot (közte persze olyan elemekkel, amelyek bevételt is jelentenének neki, hogy a befektetése megtérüljön), amire a korábbi városvezetés megadta az engedélyt. Most azonban akadályozzák ennek megvalósítását, miközben a zöldövezetben másoknak engedélyt adnak a szórakoztató eszközök működtetésére.