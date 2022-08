Egy Weekend Lake fesztiválozó mindennapjai

El sem hiszem, hogy végre itt vagyunk. Nagyon régen vártuk már, hogy Felcsíkon is legyen egy igazán menő fesztivál. A Szent Anna-feredőnél eddig még nem jártam, de egyszerűen megtaláltuk a helyszínt az útjelző tábláknak köszönhetően.

Kicsit meg is lepődtünk, hogy mekkora területen fekszik az egész, és azon is, hogy a kemping mennyi mindennel fel van szerelve.

Az autónkat is biztonságban hagyhattuk a hatalmas parkolóban, ezután gyorsan fel is vertük a sátrakat, majd belevetettük magunkat a programokba.

Szerencsére csak délben kezdődnek az előadások, úgyhogy előtte még be tudunk kapni valami helyi finomságot. A baráti társaságunk ezen a ponton kétfelé szakadt, mert volt, aki Nagy Szerénát szerette volna meghallgatni, aki a Drónok a mezőgazdaságban címmel tartott előadást. Én inkább a napelemekről akartam többet megtudni személyesen Péter Adolftól, aki a térségben a legnagyobb napelem-hálózattal rendelkezik.

A nap végére gazdagabbak lettünk a Ki vagyok én? zenés-verses színdarab megtekintésével, sőt fantasztikus sztorikat hallhatunk mentősöktől, ügynöktől, fogorvostól, de még újságírótól is.

Számomra mindig izgalmas olyan személyekkel találkozni, akik megtalálták a hivatásukat, mert mindig tudnak útravalóul adni néhány gondolatot. Este pedig a 4S Street-tel mi is meséltünk a bornak, és a Zanzibárral elénekeltük, hogy szerelemről szó sem volt.

Bár szerelemről nem, de óriási bulikról szólt a péntek este, így szombatra már kezdtek kifogyni a tartalékaink. Szerencsére a fesztivál területén több töltőpont is volt, és

azt is megtudtuk, hogy az elektronikai eszközeink feltöltéséből befolyó összeget a szervezők felajánlották nehéz sorsú családok megsegítésére.

Talán az egyik legjobban várt nap volt a szombat, hiszen olyan programokban vehettünk részt, mint a Székelyföldi Jégkorong Akadémia játékosaival való találkozó, sőt még Novák Károly Eduárd sportminiszternek is kérdéseket tehettünk fel.

A társaságunk egyik tagja vállalkozást szeretne indítani, így számára kihagyhatatlanok voltak a The Choco Project és a Garden Projekt bemutatói.

Vasárnap

Még szerencse, hogy a szervezők mindenre is gondoltak, és bár elfáradtunk, a kemping elkülönített reggeliző helyén felkészülhettünk az utolsó napra. Csatlakozott hozzánk néhány régi ismerős is, és mivel mi az első napon már láttuk a Csíki Játékszín előadását, a lelkükre kötöttük, hogy azzal kezdjék a programokat. A színdarab után pedig közösen vettünk részt egy rendhagyó irodalomórán, ahol megtudhattuk, hogy ki is volt igazából Petőfi. Az esti koncertek előtt még Pittyes2es és Gyufa közönségtalálkozón vettünk részt, ami szintén egy maradandó élmény volt.