Egy tábor, kétszáz előadás, tizenkét nagykoncert – rajt előtt az eddigi legkörnyezettudatosabb Tusványos

Az esemény központi helyszíne a koncerteknek helyet adó focipálya • Fotó: Pinti Attila

Ez 10 lejbe kerül a diákok, egyetemisták és a 65 év felettiek számára, másnak pedig 20 lejt kell fizetnie érte. Heti karszalagot is lehet váltani, ez 60 lejbe kerül, akárcsak a sátortáborban a heti bérlet ára. Újdonság, hogy ide a sátrak mellett idén először lakókocsikkal is lehet érkezni.

Ha valaki medvét lát, nekik kell jeleznie, elérhetőségeik a tábor több pontján is ki lesznek függesztve. Fontos azonban, hogy ők csak a táborozók biztonságáért felelnek, a városban látott medvék ügyében nem őket kell riasztani. A sajtófőnök emellett elővigyázatosságra intette a látogatókat, és azt javasolta nekik, hogy ne közelítsék meg a nagyvadakat, s a biztonság kedvéért tartsanak maguknál medveriasztó sprayt. Arra is kitért, hogy a futballpályán esetlegesen kialakuló „sártenger” ellen a tervek szerint szalma szétszórásával fognak védekezni.

idén a tavalyinál is több medve jár be a fürdővárosba, ezért a fesztivál ideje alatt négy vadőr fog szolgálatot teljesíteni a tábor területén.

A részvevők biztonságát is szem előtt tartották a szervezők, ezért több óvintézkedést is foganatosítottak. Kristály Lehel szerint az Olt-folyót ezúttal is szigorúan tilos lesz megközelíteni, a tábor teljes hosszában kerítést helyeztek ki, illetve a vasúti síneken sem lehet majd átjárni.

Az előadásokon főként Kelet-Közép-Európa jövője, az európai parlamenti választások elemzése, gazdasági témák, valamint az erdélyi magyarság megoldatlan ügyei kerülnek előtérbe.

Újdonságnak számít a Harminc éve szabadon sátor, ahol évfordulós, közéleti beszélgetéseket tartanak majd, hiszen Tusványos mellett a romániai rendszerváltozás harmincadik évfordulója is idén van. Zenei előadók tekintetében is arra törekedtek, hogy az elmúlt 30 év meghatározó fellépőit idén is felvonultassák, így színpadra lép majd többek között a Metropol Group, a Magashegyi Underground, a Quimby, Nagy Feró és a Beatrice, illetve Ákos is.

A minőségi kikapcsolódás mellett a szervezők terve szerint ez lesz az eddigi legkörnyezettudatosabb Tusványos, ehhez azonban a fesztiválozók pozitív hozzáállására is szükség van.

A táborban többször használható sörös- és más poharak lesznek kaphatók,

akik pedig ilyet használnak, egy lejjel olcsóbban juthatnak sörhöz. Ugyanakkor egy méternyi műanyag pohár összegyűjtéséért egy sör jár. Kristály reményét fejezte ki, hogy az Egy a tábor! mottóval startoló rendezvényen ismét rekordot döntenek majd a részvevők száma tekintetében, tehát sikerül átlépniük a tavaly jegyzett 75 ezer látogatót. A helyszínen egyébként ingyenes programfüzetet kérhetnek az érdeklődők, és a rendezvény weboldalán is megtalálható a részletes program.