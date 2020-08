Egy tábor, amely az alulról építkezés mintapéldája

A maros megyei Bedében szervezte a hétvégén az idei ingyenes gyerektáborát a Telefonos Szeretetszolgálat. Nem csupán a vásárhelyi, de a helybéli gyerekek számára is vonzó volt a táborhely a Maros megyei zsákfaluban, ahol a Telefonos Szeretetszolgálatot működtető Solidaris Egyesületnek decemberben sikerült megvásárolnia egy telket parasztházzal, csűrrel, és egy hatalmas gyümölcsössel.

A járványra való tekintettel nem igazi tábort szerveztek, hanem úgymond csupán kirándulást, ahová reggel busszal és személygépkocsival szállították a gyerekeket Marosvásárhelyről, este pedig ugyanúgy vissza – számolt be a programról Sajó Enikő, a Telefonos Szeretetszolgálat munkatársa, sajtófelelőse.

HIRDETÉS

Együtt töltött, minőségi idő

Az előző táborokat minden alkalommal más-más vidéken szervezték, ezért is fontos volt egy állandó telek megvásárlása, ahol nem kell bért fizetni a táboroztatásért, ahol egy biztos helyszínt lehet kialakítani az egyesület számára is – magyarázta Sajó Enikő. Idén is meghirdették az ingyenes gyerektábort, ahol 32, olyan 6 és 14 év közötti gyerek vett részt, akik az idén nyáron még sehol nem voltak kirándulni.

Nem feltétlenül rászorulók, de valamilyen oknál fogva, vagy anyagi, vagy egészségügyi, vagy más miatt, nem utaztak sehova, nem voltak sehol. Ha most nem lennének itt, akkor otthon a tömbházban, vagy a tömbház előtt üldögélnének

– vázolta Sajó Enikő a hétvégi tábor lényegét, hozzátéve azt is, hogy itt nincs telefon-, vagy egyéb elektronikai eszköz használata, nem számít, hogy ki milyen márkás cipőt visel, vagy mennyire közismertek a szülei. Játszanak, barátkoznak, sportolnak, kézműveskednek, beszélgetnek, énekelnek a gyerekek, akik az idén még hangszeres zenei képzésben is részesültek.