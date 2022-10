Egy színházi előadás, ami minden alkalommal más lesz

egy olyan helyzetet kell eljátszaniuk, amelynek témája, koreográfiája, díszlete számukra is csak a színpadon derül ki.

Az egyetlen vezérfonal, hogy valamilyen társadalmi esemény, buli utáni rövid jeleneteket adnak elő, amelynek jellegét a nézők dönthetik el. Ehhez a nézőknek nem kell mást tenniük, mint a a színház Facebook-oldalán közzétett bejegyzéshez hozzászólni az ötleteikkel. Andrew Hefler korábban többször is megfordult a Tomcsa Sándor Színház társulatánál, a legutóbbi színészeknek tartott workshop során körvonalazódott, hogy meg kellene rendezni az Afterparty-t – ami az ominózus előadás címe lett.

Nagy kihívás az is, hogy ezek által milyen élményt tudnak nyújtani a közönségnek. Hefler szerint kortárs drámák nem kerülnek elég nagy mértékben színpadra, és kőszínházakban viszonylag zárt erre vonatkozóan a rendszer, hiszen

Az előadás során viszont nem kell tartani attól, hogy az improvizáció elhúzódik, erre két játékmester is felügyelni fog, így nem fullad ki idejekorán a színészek játéka. A színház vezetősége szerint ez a változatos színjáték felkelti majd a passzívabb nézők kíváncsiságát is, remélik, hogy mivel az előadás mindig más lesz egy néző többször is meg fogja majd nézni azt.

Az előadás bemutatója október 29-én, szombaton lesz, este 20 órától.